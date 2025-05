сегодня



Новое видео GRUESOME



Condemned Identity, новое видео GRUESOME, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома For Silent Echoes, релиз которого намечен на шестое июня на Relapse Records:



“Condemned Identity”

“A Darkened Window”

“Frailty ”

“Shards”

“Silent Echoes”

“Voice Within The Void (Astral Ocean)”

“Fragments Of Psyche”

“Reason Denied”







+0 -0



просмотров: 129