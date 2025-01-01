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Барабанщик STYX: «Расслабляйтесь... и все будет»



В рамках недавнего интервью у TODD'a SUCHERMAN'a спросили, есть ли, по его мнению, какие-то «плохие привычки», с которыми сталкивается большинство начинающих барабанщиков, и как лучше всего с ними бороться



«Ну, к сожалению, есть целый список плохих вещей, которые барабанщики привносят в игру, физически и ментально, и обе они обычно идут в тандеме друг с другом.



Большая часть моего основного мастер-класса — это эксперименты, о которых я не хочу говорить, потому что это выдаст некоторые особенности, потому что барабанщики должны осознать, что они сами заставляют себя нервничать и беспокоиться о том, чем они решили заниматься и что они любят. Очень часто это наша первая любовь. И что же плохого в том, что мы можем влюбиться с головой — влюбиться в барабаны, в музыку, в роль, которую играют барабаны в музыке, и тут же превратить это в минное поле осуждения, сравнения и полного отсутствия уверенности. И вот вам становится тесно и неспокойно на душе. Вы не думаете о правильных действиях. Потому что, когда вы расслаблены, вы будете делать свою работу лучше. Когда вы расслаблены, вы лучше слышите музыку, вы лучше слышите время. Вы можете слышать, как басист или гитарист собираются сыграть вот так, и вы можете видеть, как это происходит на вираже. Время как будто замедляется, и вы нормально дышите, а ваш мозг не забит всеми этими "О Боже. О, этот парень. Надеюсь, я им понравлюсь", — все эти моменты, которые мешают вам думать. А потом это очень часто переходит в очень жесткий контроль.



Я обнаружил, что 90% моих дорогих братьев и сестер-барабанщиков по всей планете Ч неважно, в какой стране, городе или еще где — 90% барабанщиков напрягают свой мозг и напрягают свое тело. А если вы свободны и расслаблены, вы будете делать свою работу лучше, независимо от того, кем вы работаете — музыкантом, архитектором, механиком, врачом. Если вы расслаблены, вы сделаете работу лучше... Так что все в этом инструменте связано с расслабленностью и релаксацией. И хотя это может показаться не самым интересным и увлекательным занятием на мастер-классе, это изменит вашу жизнь, потому что у вас не будет кистевого туннеля, тендинита, теннисного локтя и так далее. Так что все эти моменты, как только вы поймете, что мы сами себе злейшие враги, помогут вам стать тем, кем вы действительно должны быть для этого инструмента».







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