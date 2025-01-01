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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 167
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 65
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Godsmack

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Лидер GODSMACK: «Мы снова контролируем ситуацию»



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Вокалист GODSMACK Sully Erna в новом интервью ответил на вопрос, какие у него и группы планы на будущее:

«После этого европейского тура мы возьмем полноценный годовой отпуск. Возможно, за это время я начну что-то новое - просто пока не знаю, что именно. Обычно я работаю над GODSMACK определенное время, а потом, когда мы делаем перерыв, я перехожу на сольную работу. Думаю, я могу сделать это снова. Этот год немного загадочен, но я начал получать предложения о работе на телевидении и в кино. Я все больше и больше втягиваюсь в это, так что, думаю, я продолжу это дело и посмотрю, что из этого выйдет. Возможно, в итоге я буду писать музыку для фильмов или даже снова стану актером. Я уже делал это раньше, и мне очень понравилось, так что я хотел бы заниматься этим еще больше. Я определенно изучаю другие возможности, помимо GODSMACK, чтобы занять себя, пока мы решаем, что будет дальше с группой. Сейчас я, честно говоря, не знаю.

Что я точно знаю, так это то, что GODSMACK возрождаются. Когда мы выходим на сцену, мы играем перед все большими и большими аудиториями. Мы выступали в Софии, Болгария — все билеты были распроданы за два дня, более 13 000 человек. Румыния была великолепна, и Польша тоже. К группе снова появился интерес, и мы видим, как подрастает молодое поколение, которое слушает нас. Многие молодые ребята приходят на наши концерты вместе со своими родителями. Это невероятно. Мы столько пережили за эти годы, прошли через трудные времена, и мы все еще здесь. Мы по-прежнему актуальны и пишем хорошую музыку. Люди продолжают приходить на концерты, группа не перестает расти, и я не могу быть счастливее. Приятно просто вернуться к игре без каких-либо обязательств. Мы не продвигаем сейчас новую пластинку или что-то в этом роде. Мы просто продвигаем бренд, наследие. Мы делаем эти шоу величайших хитов и играем музыку просто потому, что мы ее любим. Мы снова контролируем ситуацию — не лейблы, не управляющие компании. GODSMACK снова контролирует ситуацию, и для меня это самый большой подарок».






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