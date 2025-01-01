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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 167
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 65
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 37
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Savatage

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Гитарист SAVATAGE: «У нас плана хватит лет на десять»



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CHRIS CAFFERY в новом интервью прокомментировал отсутствие на нынешних выступлениях Jon'a Oliva:

«На его долю выпало много испытаний. Он потерял так много близких ему людей. Так много людей ушло из жизни рядом с ним. Но он — горный король. Он упал, у него проблемы со здоровьем, у него рассеянный склероз, с которым он борется, и еще кое-что. Но я видел, как он прошел путь от инвалидного кресла с мотором и ходунков до ходьбы по студии, когда мы репетировали для [недавнего тура SAVATAGE] по Южной Америке. А потом я увидел его видео и фотографии с церемонии, которая состоялась [на прошлой неделе] для студии Morrisound во Флориде. Он выглядел даже лучше, чем месяц назад. Так что я думаю, что то, что SAVATAGE играют [снова], вдохновляет его. Я полагаю, что это лучшее, что могло случиться со всеми нами во многих отношениях. Но я уверен, что он хочет быть с нами. Я хочу, чтобы он был здесь. Я такой: «Чувак, я никогда не выступал на шоу SAVATAGE без тебя». А он такой: «Просто иди и играй эту гребаную музыку». И для меня так важно, чтобы он был рядом. Он принимал активное участие в том, что мы делали [в возвращении SAVATAGE], и он записал тот фрагмент для видео [который мы используем в живом шоу во время исполнения песни «Believe»]. Но я знаю Jon - он хочет быть на сцене. И я думаю, что то, как сильно люди скучают по нему, его музыке и наследию группы, вдохновляет его вернуться и выйти на сцену, чтобы люди поздоровались с ним так, как он того заслуживает».

Что касается возможности концертов SAVATAGE в США, Chris сказал:  

«Идея состоит в том, чтобы мы играли в как можно большем количестве мест. У меня нет расписания. Я воспринимаю все как должное. Но, насколько я понимаю, план состоит в том, чтобы мы выступали. У нас 10-летний план, и мы собираемся побывать везде. Такова идея. Так что мы добьемся своего. И я уверен, что в Штатах будет очень весело вернуться и снова отправиться в турне с этим коллективом»/




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