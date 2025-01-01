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KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER



KELLY HANSEN в новом интервью ответил на вопрос о том, почему принял решение покинуть FOREIGNER:



«Просто пришло время заняться другими вещами в своей жизни, пока я еще могу. Для меня это был отличный период, и я люблю эту организацию и всех ребят в группе. Но у меня есть другие дела — у меня есть другая рыба, которую я хочу поджарить.



Группа будет продолжать работать с Luis'ом, а я, возможно, буду заглядывать к ним то тут, то там и передавать приветы. У меня появилась новая семья, с которой я хочу проводить время. У меня много проектов, которые я хочу завершить. Я занимаюсь кулинарией, так что кто знает, что выйдет в будущем из этих кулинарных проектов».







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