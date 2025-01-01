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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 167
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 143
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 65
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 36
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Foreigner

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24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

30 апр 2025 : 		 LOU GRAMM выступил с FOREIGNER

23 апр 2025 : 		 Лидер FOREIGNER выпустил видео

22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!

26 мар 2025 : 		 FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом

17 мар 2025 : 		 LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER

11 мар 2025 : 		 FOREIGNER выступили в KLOS Helpful Honda Rock Room

5 мар 2025 : 		 FOREIGNER в акустике

1 фев 2025 : 		 FOREIGNER вступили в клуб миллиардеров

24 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не уверен, что выступит с FOREIGNER

14 ноя 2024 : 		 JEFF PILSON не удивится, если прощание FOREIGNER будет продолжаться

28 окт 2024 : 		 LOU GRAMM о церемонии по вводу FOREIGNER в ЗСРнР

24 окт 2024 : 		 FOREIGNER продлевают прощальный тур

22 окт 2024 : 		 FOREIGNER ввели в Зал Славы Рок-н-Ролла

18 окт 2024 : 		 MICK JONES и DENNIS ELLIOTT не придут на церемонию ввода в ЗСРнР FOREIGNER

4 окт 2024 : 		 LOU GRAMM эмоционально отреагировал на номинацию FOREIGNER
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KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER



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KELLY HANSEN в новом интервью ответил на вопрос о том, почему принял решение покинуть FOREIGNER:

«Просто пришло время заняться другими вещами в своей жизни, пока я еще могу. Для меня это был отличный период, и я люблю эту организацию и всех ребят в группе. Но у меня есть другие дела — у меня есть другая рыба, которую я хочу поджарить.

Группа будет продолжать работать с Luis'ом, а я, возможно, буду заглядывать к ним то тут, то там и передавать приветы. У меня появилась новая семья, с которой я хочу проводить время. У меня много проектов, которые я хочу завершить. Я занимаюсь кулинарией, так что кто знает, что выйдет в будущем из этих кулинарных проектов».




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