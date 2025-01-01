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*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 70
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David Ellefson

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DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»



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DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил композицию "Lockdown", которая вышла как композиция проекта KINGS OF THRASH:

«Мы хотели выпустить какой-нибудь материал, какой-нибудь оригинальный материал в 2025 году, потому что в сентябре и октябре у нас запланированы гастроли. Так что фактически это Chaz принес песню. И я дал ему несколько указаний. Я сказал: «Чувак, 1984 год, полноценный трэш-металл. Берешь NUCLEAR ASSAULT »Game Over«, METALLICA »Ride The Lightning". Просто переходи к сути дела». Потому что у него настоящая трэшевая душа. И к тому же он наш вокалист. Мы вместе написали довольно много материала, и нам хотелось чего-то такого, что бы просто вырвалось из горнила. А я считаю, что всегда лучше писать с вокалистом и позволять ему вести за собой. Так что я подумал, что он принес классную мелодию. Мы с ним сотрудничали и довели ее до ума. Думаю, в то время, когда он ее писал — это началось еще в январе, феврале, когда мы только начали работать над ней, — я не думаю, что мы понимали, насколько остро звучит текст в свете всех происходящих сейчас волнений. Так что, да, как и положено хорошей трэш-песне, может быть, немного политической, немного анархической и всегда веселой».

Рассказывая о том, что KINGS OF THRASH необходимо выпускать свежую музыку, он сказал:  

«Все началось с того, что мы решили: »Давайте воздадим честь трэш-металлу». Мы привнесли немного THIN LIZZY, немного RIOT и кое-что из того, на чем мы выросли. А потом, я полагаю, следующий логический шаг к легитимации — это сочинение собственных мелодий. И даже несмотря на то, что некоторые вещи MEGADETH написаны мной, это уже мои песни, и в их создании принимали участие Jeff и Chris. Так что на сет—лист — это наша музыка. Но чтобы двигаться вперед, всегда полезно немного освежить его и показать всем, на что ты способен. У нас есть еще одна песня под названием «Bridges Burned», которую мы выпустили в 2023 году во время нашего первого тура, и мы буквально написали ее в дороге. За год до этого мы с Jeff'ом практически записали ее в студии, так что в музыкальном плане она уже была практически готова. Но мы работали над ней всей группой на саундчеке, дорабатывали ее. Я, Chaz и Jeff сели и написали текст в гостиничном номере, пока были в туре. А потом мы предложили: «Мы сделаем это на сцене». И наша команда говорит: « Ребята, вы не можете играть это на публике». Я ответил: "О, правда? Смотрите. Типа, почему бы и нет? И кто знает, запишем ли мы это когда-нибудь официально, но сейчас это гуляет по интернету. Оно есть на YouTube... Типа, почему бы и нет, чувак? Это трэш-метал, чувак. Это крутая, веселая, зажигательная музыка, под которую можно отлично отрываться перед сценой и невзначай заехать по лицу соседу».

Что касается возможности выпуска полноформатного альбома с оригинальным материалом KINGS OF THRASH, David сказал:

«Это возможно. Я точно не собираюсь отказываться от этого. Скажу вам, что было здорово записать всего одну песню. Создание альбома — это большой труд, особенно когда вы живете в разных городах и пытаетесь сотрудничать. Одна из особенностей KINGS в том, что мы не четыре одинаковых парня. Мы четыре очень разные личности, и поэтому договориться о чем-то, не буду врать, довольно сложно. И, честно говоря, именно разнообразие делает KINGS такими крутыми. И, наверное, я исхожу из этого даже в MEGADETH. Chris Poland, Jeff Young, они были разноплановыми гитаристами для Dave'a. Так что я вырос в среде, где этого ждали. KINGS — зеркальное отражение этого явления, что очень круто. Я уже привык к такой динамике. И то, что все не просто согласны во всем, но каждый привносит немного другой взгляд, это здорово. В конце концов, именно в этом и заключается суть группы. В общем, каждому коллективу нужен лидер. В какой-то степени я руковожу большей частью процесса. Я поручаю Jeff'у составлять сетл-исты и заниматься этим. С нашей песней «Lockdown» я поручил это дело Zhaz'y и сказал: «Эй, займись этим». Fred, он наш связной с рекорд-лейблом. Он делает все наши иллюстрации и все остальное. Он снял клип, он его спродюсировал, он его срежиссировал и все такое. Так что у нас есть четыре очень творческих парня, которые занимаются совершенно разными вещами. Получается, что у нас есть четыре парня, которые привносят что-то свое. И это здорово — иметь четырех разных мужчин!»




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