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Какой лучший совет дали GEOFF TATE?



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой лучший совет от другого музыканта он получил за свою карьеру:



«Я не помню, кто мне это сказал, но думаю, что это был Gene Simmons из KISS. Мы говорили о написании музыки и тому подобных вещах, и он сказал: "Я считаю, что лучшее, что ты можешь сделать, — это всегда следовать зову своего сердца. Следуйте тому, что вызывает интерес, пишите о том, что интересно вам, и не пытайтесь угодить людям. Не пытайтесь написать что-то для кого-то другого. Пишите то, что умеете". Возможно, это не похоже на то, что сказал бы Gene, но я считаю, что он абсолютно прав. Вы должны действительно писать для себя и писать музыку, которую вы слышите в своей голове, а не пытаться угодить своему жанру или сделать всех остальных счастливыми, потому что вы никогда не будете счастливы сами по себе, если всегда будете пытаться сделать счастливыми других людей. И ты никогда не проявишь свой собственный голос или не найдешь свой собственный авторский почерк, если всегда будешь пытаться угодить другим людям. Так что я не уверен. Я всегда выбирал именно такой путь. И это тот совет, который я даю людям: следуйте за своим сердцем».







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