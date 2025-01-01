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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 167
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 140
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 65
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 36
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Geoff Tate

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24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

15 авг 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

28 июн 2024 : 		 GEOFF TATE: «А зачем мне в QUEENSRŸCHE?»

18 апр 2024 : 		 GEOFF TATE за подкладки

16 апр 2024 : 		 GEOFF TATE: «Многим понравится моя биография»

7 апр 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE

13 фев 2024 : 		 GEOFF TATE о новом сольном альбоме

26 сен 2023 : 		 GEOFF TATE о туре с BON JOVI

25 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Когда я работаю, я ощущаю себя лучше всего»

18 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Никто не думал, что "Silent Lucidity" станет хитом»

2 сен 2023 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как SOUNDGARDEN разогревали QUEENSRŸCHE»

28 авг 2023 : 		 GEOFF TATE продолжает работать над биографией

24 авг 2023 : 		 GEOFF TATE об участии в проекте HEAR 'N AID

7 июн 2023 : 		 GEOFF TATE почти закончил работу над автобиографией
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Какой лучший совет дали GEOFF TATE?



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GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой лучший совет от другого музыканта он получил за свою карьеру:

«Я не помню, кто мне это сказал, но думаю, что это был Gene Simmons из KISS. Мы говорили о написании музыки и тому подобных вещах, и он сказал: "Я считаю, что лучшее, что ты можешь сделать, — это всегда следовать зову своего сердца. Следуйте тому, что вызывает интерес, пишите о том, что интересно вам, и не пытайтесь угодить людям. Не пытайтесь написать что-то для кого-то другого. Пишите то, что умеете". Возможно, это не похоже на то, что сказал бы Gene, но я считаю, что он абсолютно прав. Вы должны действительно писать для себя и писать музыку, которую вы слышите в своей голове, а не пытаться угодить своему жанру или сделать всех остальных счастливыми, потому что вы никогда не будете счастливы сами по себе, если всегда будете пытаться сделать счастливыми других людей. И ты никогда не проявишь свой собственный голос или не найдешь свой собственный авторский почерк, если всегда будешь пытаться угодить другим людям. Так что я не уверен. Я всегда выбирал именно такой путь. И это тот совет, который я даю людям: следуйте за своим сердцем».




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