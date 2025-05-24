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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 166
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 140
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 65
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Lynyrd Skynyrd

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24 май 2025 : 		 Новое видео LYNARD SKYNYRD

14 май 2025 : 		 Фрагмент нового релиза LYNYRD SKYNYRD

23 мар 2025 : 		 LYNYRD SKYNYRD на Frontiers Music Srl

11 ноя 2024 : 		 LYNYRD SKYNYRD планируют выпуск концертного релиза

28 сен 2024 : 		 LYNYRD SKYNYRD отменяют концерты

1 авг 2024 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD о новой музыке

5 июн 2024 : 		 Гитарист LYNYRD SKYNYRD: «Мы не трибьют-группа!»

6 апр 2024 : 		 RICKEY MEDLOCKE допускает появление нового альбома LYNYRD SKYNYRD

12 мар 2024 : 		 У LYNYRD SKYNYRD есть нереализованные песни

28 дек 2023 : 		 Почему LYNYRD SKYNYRD решили продолжать?

6 дек 2023 : 		 Дом гитариста LYNYRD SKYNYRD выставлен на продажу

21 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза ARTIMUS PYLE

9 ноя 2023 : 		 Новая остринка от LYNYRD SKYNYRD

1 окт 2023 : 		 ARTIMUS PYLE выпустит альбом дуэтов классики LYNYRD SKYNYRD

22 сен 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNYRD SKYNYRD?

5 авг 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD передумали выходить на пенсию

2 авг 2023 : 		 Новый сборник LYNYRD SKYNYRD выйдет осенью

29 июл 2023 : 		 Вдова Гэри благословила LYNYRD SKYNYRD продолжать деятельность

1 июл 2023 : 		 Видео с последнего концерта Гэри Россингтона

5 апр 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD решили продолжать

3 апр 2023 : 		 SLASH и BILLY GIBBONS почтили память участника LYNYRD SKYNYRD

14 мар 2023 : 		 LYNYRD SKYNYRD почтили память Гари Россингтона

7 мар 2023 : 		 Музыканты — о смерти гитариста LYNYRD SKYNYRD

6 мар 2023 : 		 Умер гитарист LYNYRD SKYNYRD

28 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о выступлении с LYNYRD SKYNYRD

17 ноя 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN исполнил трек LYNYRD SKYNYRD
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|||| сегодня

Новое видео LYNARD SKYNYRD



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Free Byrd, новое видео LYNARD SKYNYRD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Pronounced 'Lĕh-'nérd 'Skin-'nérd 1974 года.




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24 май 2025
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lord_vycrum
Батя 2 Дед 

















просмотров: 72





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