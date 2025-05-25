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Зачем TRIPTYKON играют CELTIC FROST



TOM GABRIEL FISCHER в недавнем интервью объяснил, почему TRIPTYKON регулярно продолжают играть песни CELTIC FROST, а порой их сеты целиком состоят только из этих композиций:



«Я вынужден заявить об этом, потому что некоторые мои лютые ненавистники всегда говорят: "Придерживайся TRIPTYKON. Ты так отчаянно хочешь играть CELTIC FROST?". И об этом можно много чего сказать, но я не буду этого делать. Я просто скажу самое очевидное. Я написал эти гребаные песни, и эти песни - моя жизнь. Почти каждая песня CELTIC FROST оказала глубокое влияние на мою жизнь, нравится мне это или нет. И [покойный басист HELLHAMMER и CELTIC FROST] Мартин [Айн], конечно, тоже. И я никак не могу провести остаток своей жизни без этой музыки. Я создал TRIPTYKON специально для того, чтобы продолжить путь CELTIC FROST. И, конечно же, TRIPTYKON продолжили путь CELTIC FROST. TRIPTYKON — это, по сути, CELTIC FROST под другим именем. Я не хотел быть дешевкой и называть это CELTIC FROST без Мартина, но по сути это... Я действую точно так же, как CELTIC FROST. Мы всегда играли музыку CELTIC FROST, потому что это часть моей жизни. И мы также, конечно, играем музыку TRIPTYKON, потому что она тоже часть моей жизни».







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