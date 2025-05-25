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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 169
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 69
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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Triptykon

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Зачем TRIPTYKON играют CELTIC FROST



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TOM GABRIEL FISCHER в недавнем интервью объяснил, почему TRIPTYKON регулярно продолжают играть песни CELTIC FROST, а порой их сеты целиком состоят только из этих композиций:

«Я вынужден заявить об этом, потому что некоторые мои лютые ненавистники всегда говорят: "Придерживайся TRIPTYKON. Ты так отчаянно хочешь играть CELTIC FROST?". И об этом можно много чего сказать, но я не буду этого делать. Я просто скажу самое очевидное. Я написал эти гребаные песни, и эти песни - моя жизнь. Почти каждая песня CELTIC FROST оказала глубокое влияние на мою жизнь, нравится мне это или нет. И [покойный басист HELLHAMMER и CELTIC FROST] Мартин [Айн], конечно, тоже. И я никак не могу провести остаток своей жизни без этой музыки. Я создал TRIPTYKON специально для того, чтобы продолжить путь CELTIC FROST. И, конечно же, TRIPTYKON продолжили путь CELTIC FROST. TRIPTYKON — это, по сути, CELTIC FROST под другим именем. Я не хотел быть дешевкой и называть это CELTIC FROST без Мартина, но по сути это... Я действую точно так же, как CELTIC FROST. Мы всегда играли музыку CELTIC FROST, потому что это часть моей жизни. И мы также, конечно, играем музыку TRIPTYKON, потому что она тоже часть моей жизни».




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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25 май 2025
Corpsegrinder04
Потому что весь Celtic Frost это заебок. А Триптикон это два альбома в потужных попытках переиграть ебещий Монотеист, ещё и с Клавой на басу, которая там чисто для массовки, в отличии от Мартина Айна(земля пухом) который в CF с Фишером не херово так песен написал, как музыки так и текстов.
25 май 2025
gravitgroove
Кроме нелепого во всех отношениях "Cold Lake". Хотя даже эта грязь лучше почти любого альбома Motley Crue. Да и следующий следующий альбом на реабилитацию не потянул Только спустя годы заключительный можно назвать отличной и успешной пластинкой.
25 май 2025
Corpsegrinder04
gravitgroove, А потому , что Айна не было ни на Cold Lake ни на Немезисе.
Но мне правда Немезис нравится. 

















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