сегодня



MIKE PORTNOY: «Для барабанщиков настали тяжелые времена!»



MIKE PORTNOY обсудил с Office Hours Live With Tim Heidecker череду недавних увольнений барабанщиков, среди которых были Josh Freese (FOO FIGHTERS),Zak Starkey (THE WHO),Jason Bonham (Sammy Hagar's band) и Frank Ferrer (GUNS N' ROSES):



«Я думаю, что это заговор SPINAL TAP. Я думаю, что никто не в безопасности. Сын Ринго [Старра] был уволен из THE WHO. Сын Джона Бонэма был уволен из группы Sammy Hagar. Я к тому, что если отпрыски Ринго и Бонзо не в безопасности, то никто не в безопасности... Jason Bonham был уволен Sammy несколько месяцев назад, в прошлом году, по-моему, когда он был в летнем туре. Это просто безумие. Это какое-то помешательство».



Говоря конкретно о том, что из FOO FIGHTERS был уволен после двухлетнего пребывания в группе Freese, Mike сказал:



«Честно говоря, это шокирует. Я считал Josh'а идеальным... Так что, да, это страшно. Для барабанщиков настали страшные времена».



Когда один из ведущих подкаста заметил, что некоторые фанаты предполагают, что сын покойного барабанщика FOO FIGHTERS Тейлора Хокинса Шейн будет играть на барабанах в группе, в ответ Mike сказал:



«Но даже сыновья знаменитых барабанщиков не в безопасности, как я только что отметил. Это не имеет значения».



Что касается обстоятельств, которые привели к уходу Starkey из THE WHO, Portnoy отметил:



«Ну, я не знаю, видели ли вы клипы. Вся эта история с Zak'ом началась с того, что [THE WHO] дали концерт в прошлом месяце в Королевском Альберт-холле. Они исполняли «The Song Is Over», и Roger начал второй куплет раньше времени, остановил группу, повернулся и обвинил в этом свой микс, что барабаны перегружают его микс. Заметьте, Zak Starkey играет на электронной установке; они уже понизили его уровень с акустической установки. Он играет на электронной установке, которая полностью контролируется по громкости звукорежиссером. Так что, если уж на то пошло, ему следовало уволить звукооператора, а не Zak'a».



Mike пошутил, что его беспокоит его статус в различных проектах, с которыми он играл в последние годы:



«Я боюсь за свою жизнь и карьеру на данный момент. Я играю в 15 группах, так что у меня в 15 раз больше шансов быть уволенным прямо сейчас. Все шансы против меня!»







+0 -0



просмотров: 99