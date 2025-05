сегодня



Бывший барабанщик VENOM заканчивает книгу



Antony "Abaddon" Bray сообщил, что близок к окончанию работы над книгой "The View From The Metal Throne - The Story Of Abaddon & Venom" с греческим журналистом Andreas Andreou (Metal Hammer Greece). Вступительные слова для нее написал Brian Slagel.











+0 -0



просмотров: 52