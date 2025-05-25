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*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 69
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Bumblefoot

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BUMBLEFOOT: «Музыка может то, чего не может политика»



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Ron "Bumblefoot" Thal в интервью The Music Heals ответил на вопрос о том, как ему помогла музыка справиться со сложными периодами в жизни:

«Музыка — это одна из тех самых вещей, когда ты пишешь песни, когда ты играешь, она лечит, облегчает и делает все, что нужно, чтобы не сойти с ума. Это отдушина. Это что-то позитивное, на чем можно сосредоточиться. Это создание чего-то прекрасного, источником чего обычно является боль, которую очень часто можно просто взять и превратить в песню, которую другие люди, проходящие через то же самое, смогут почувствовать и понять, что они не одиноки, при этом кто-то говорит это за них и выражает словами так, как, возможно, они не могли бы сказать сами. И в целом это очень исцеляет. Так что, как музыкант, определенно, что бы ни убивало вас внутри, музыка оживляет вас. И я уверен, что то же самое происходит и со слушателями. Мы бы не играли музыку, если бы нам не нравилось слушать ее и мы не любили бы ее так сильно, что хотели бы отплатить миру тем, что мир дает нам. Так что это просто одна великая история».

Говоря о том, что музыка способна объединять людей, укреплять связи и чувство общности между представителями разных слоев общества и культур, Thal сказал:

«Музыка — это, безусловно, самый универсальный язык из всех существующих. Можно взять людей, которые даже с политической точки зрения были бы врагами, а на концерте они будут обнимать друг друга, наслаждаться жизнью и быть братьями и сестрами, как и должно быть.

Я много работал с различными посольствами и консульствами по всему миру, и они часто говорили — они прекрасно это знают — музыка делает то, что не может сделать политика. Она объединяет людей, когда они разделены. И я видел это. Я бывал в таких местах, где я был краудсерфингом в группе людей, которые обычно не были бы столь любящими. Очень много впечатлений. Музыка способна на такие подвиги. Музыка объединяет людей, у которых нет ничего общего, и показывает им, что у них есть всё необходимое. У них есть самое главное, что их объединяет, просто суть их человечности, их души, у них есть общее. А музыка просто соединяет нас всех на этом первобытном уровне. Все остальное — фигня. Чем ты зарабатываешь на жизнь, где ты живешь или еще какая-нибудь социальная хрень, которой мы себя разделяем, — музыка все это убирает, и мы остаемся просто кучкой душ, в которых нет ничего из этого дерьма. Да. Вот что делает музыка!»




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25 май 2025
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sibterminator
Так политики написали Винд оф Ченч и Хочу перемен. 

















просмотров: 122





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