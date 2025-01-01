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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 169
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 69
*Новое видео BATTLE BEAST 39
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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Black Sabbath

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DON AIREY: «У BLACK SABBATH была ужасная репутация»



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DON AIREY, отыгравший с огромным количеством групп, среди которых были BLACK SABBATH, JUDAS PRIEST, DEEP PURPLE и WHITESNAKE, в новом интервью спросили, как он подходит к сессии с группой, которая уже известна и знаменита. Он ответил:

«Когда я пришёл на сессию BLACK SABBATH, у них была ужасная репутация — Tony Iommi бил людей, Ozzy был просто сумасшедшим. И вот я пришёл со своими клавишными, настроил их, а потом они все появились. И первое, что сказал мне Ozzy: "Хочешь чашку чая?" Я ответил: "С удовольствием, Ozzy". И мы сели, выпили по чашке чая. Словно я находился в чьей-то гостиной с семьёй, которой они и были — они были семьёй... Они были просто замечательными. То же самое с JUDAS PRIEST. Со всеми остальными группами. Так же и с DEEP PURPLE».

Он рассказал о том, как в 2002 году ему подвернулась работа в DEEP PURPLE:

«Джон Лорд заболел. У них было несколько сессий, несколько фестивалей, и Roger Glover позвонил мне. Он спросил: "Что ты делаешь завтра?" Я ответил: "Дирижирую оркестром на валлийском фестивале". — "А что ты делаешь послезавтра?" Я ответил: "Ничего особенного". Он сказал: "Ты нужен DEEP PURPLE. Мы выступаем на фестивале в Скандерборге (Дания). Джон заболел. Можешь его подменить? Всего три концерта". Я ответил: "Хорошо. Можешь прислать мне сет-лист, Rodg?" Он ответил: "Сет-лист? Всё что тебе угодно". После обеда я пробежался по сет-листу со Steve'ом Morse'ом. У него был номер под названием "The Well-Dressed Guitar", который Джон никак не хотел разучивать. И когда я появился, он увидел свой шанс включить эту песню в сет. Так что он научил меня "The Well-Dressed Guitar". Поэтому она тоже оказалась в сете. И я вышел на сцену, где мне пришлось действовать. Ты либо играешь, либо нет... Я подменял Джона на протяжении 20 концертов и больше ни о чём не думал, кроме того, что это было замечательно. А потом мне позвонили и сказали: "Джон ушёл. У нас есть четыре имени в списке кандидатов, и это ты. Не хочешь присоединиться?" Я ответил: "Мне придётся немного подумать... Да"».




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