сегодня



Концертное видео RONNIE ROMERO



"Crossroad", новое концертное видео RONNIE ROMERO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Live At Rock Imperium Festival, выход которого состоялся 23 мая:



“Castaway On The Moon”

“I’ve Been Losing You”

“Chased By Shadows”

“Ferrymen”

“Too Many Lies, Too Many Masters”

“Crossroad”

“Not Just A Nightmare”

“The Last Ship”

“Vengeance”

“Rainbow In The Dark”







+0 -0



просмотров: 84