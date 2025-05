сегодня



Новая песня FER DE LANCE



“Fires On The Mountainside”, новая песня FER DE LANCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Fires On The Mountainside, релиз которого намечен на 27 июня на Cruz Del Sur Music:



“Fires On The Mountainside”

“Ravens Fly (Dreams Of Daidalos)”

“Death Thrives (Where Walls Divide)”

“Fire & Gold”

“The Feast Of Echoes”

“Children Of Sky And Sea”

“Tempest Stele” https://ferdelancemetal.bandcamp.com







просмотров: 90