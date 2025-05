сегодня



Новое видео LYCANTHRO



“Far Beyond The Walls”, новое видео LYCANTHRO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Remnants Of Rapture:



“Iris”

“Far Beyond The Walls”

“Remnants Of Rapture”

“Cry Silver”

“Prison Eyes

“In Demon Light”

“The Great Masquerade” (feat. Laura Guldemond)

“Night Of The Parasite” (feat. Stu Block)

“Lost Jerusalem (Instrumental)”

“Solaris (Memories In Time)”







