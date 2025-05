сегодня



Новый винил CANCER



Peaceville Records сообщили о планах выпустить специальную виниловую версию альбома CANCER To The Gory End по случаю 35-летия пластинки:



Side A

“Blood Bath”

“C.F.C.”

“Witch Hunt”

“Into The Acid”

“Imminent Catastrophe”



Side B

“To The Gory End”

“Body Count”

“Sentenced”

“Die Die”







