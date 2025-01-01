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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 172
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 97
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 77
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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*

Cancer

*
Страна
United KingdomВеликобритания
| - |

|||| сегодня

Новый винил CANCER



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Peaceville Records сообщили о планах выпустить специальную виниловую версию альбома CANCER To The Gory End по случаю 35-летия пластинки:

Side A
“Blood Bath”
“C.F.C.”
“Witch Hunt”
“Into The Acid”
“Imminent Catastrophe”

Side B
“To The Gory End”
“Body Count”
“Sentenced”
“Die Die”




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