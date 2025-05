сегодня



Лидер STRYPER: «Мы очень довольны новой пластинкой!»



MICHAEL SWEET в новом интервью рассказал о будущем альбоме:



«Мы только что закончили работу над музыкой и трекингом. Музыка и фоновый вокал готовы. Теперь мне нужно спеть. Я планировал начать петь сегодня. Не получилось, так что, скорее всего, завтра. Я буду исполнять по песне в день, и в течение следующих нескольких недель все будет готово. А потом я поеду в Швецию, и мы выступим [на Шведском рок-фестивале в начале июня]. А потом, когда я вернусь домой, мы будем все микшировать и заканчивать работу. Но я могу сказать вам следующее: это потрясающе. Боже мой. Мы так рады этому».



На вопрос о том, какие песни войдут в альбом, Michael сказал:



«У нас есть пять традиционных рождественских песен. Мы сделали ремейк «Winter Wonderland», затем записали версию «Silent Night», версию «The Little Drummer Boy», «Go Tell It On The Mountain», которая не так часто перепевается, что очень здорово, но она считается рождественским гимном. А также «Joy To The World». Итак, у нас есть эти пять песен, а затем мы переделали «Reason For The Season», сделав ее более современной. Это все та же аранжировка, но, очевидно, с новыми тонами. Она звучит масштабнее, насыщеннее и тяжелее. А потом мы сделали четыре новые оригинальные рождественские песни: «Greatest Gift Of All», «On This Holy Night», «Still The Light» и — какая еще? Я пытаюсь вспомнить. Сейчас она вылетает у меня из головы. Может, еще вспомню. В общем, мы очень, очень, очень довольны тем, что получилось, чувак. Это действительно круто. Это будет отличный альбом».



Говоря о том, с какими песнями рождественского альбома он чувствует себя «наиболее связанным», Sweet сказал:



«Наверное, с новыми. Я люблю традиционные песни, и это было здорово и весело, но я всегда чувствую себя немного более связанным с новым материалом, потому что он немного более захватывающий и не был исполнен раньше. В общем, это новая территория».







