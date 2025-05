сегодня



Лидер SKILLET хвалит новый LINKIN PARK



JOHN COOPER в интервью Teraz Rock ответил на вопрос, что он думает относительно "From Zero":



«Я считаю, что это замечательно. Моя жена Korey [Купер, клавишница, ритм-гитаристка и бэк-вокалистка SKILLET] просто обожает эту пластинку, так что я кажется знаю каждое слово на альбоме, потому что моя жена постоянно его включает — постоянно слушает эту пластинку. Но это на самом деле очень, очень круто. На самом деле, мне кажется жутковатым, насколько [ Emily ] похожа на Честера, когда она скримит. Это даже жутковато. Она так похожа на него. И особенно то, что на него похожа девушка, просто поражает воображение. Так что, да, я считаю, что это просто фантастика. Однако, если честно, моей жене она нравится гораздо больше, чем мне. Я думаю, что это фантастика. Это был любимый альбом моей жены в этом году. Она просто без ума от него. Замечательно, что у них все получилось и что они провели ребрендинг.



Послушайте, это мое личное мнение. Я не знаю, все ли с ним согласятся. Я ни в коем случае не хочу сказать, что оно негативное. На самом деле я считаю его положительным. Я понимаю, что иногда, когда меняется главная сила — а Честер был такой силой, — перемены могут быть очень, очень полезными. Но иногда я воспринимаю это почти как новый проект. Смотрите, вот вам подходящий пример. U2 никогда не меняли Боно, но, на мой взгляд, U2 разделились на две разные эпохи, которые очень, очень отличаются друг от друга. Есть ранние U2, «War», «The Joshua Tree» и «Rattle And Hum», которые просто потрясающие и культовые. Никто никогда не звучал так раньше. А потом у вас есть другие U2, которые тоже очень, очень хороши. Но их сложно сравнивать, потому что они хороши по разным причинам. Есть ли в этом смысл? На самом деле, я считаю, что VAN HALEN и, как я их называю, VAN HAGAR — оба очень, очень достойные. Но David Lee Roth, вы прикалываетесь? Он лучший фронтмен всех времен и народов. Однако у вас есть Sammy Hagar, и у вас есть несколько отличных песен VAN HALEN, которые они когда-либо записывали именно с его участием. Примерно так же я отношусь и к LINKIN PARK. Я так рад за них, что они провели ребрендинг, но затем сделали то, что никто и представить себе не мог, потому что они словно вернулись к своему раннему звучанию с певицей, которая иногда до жути похожа на Честера, что просто умопомрачительно. Они написали отличные песни. Для меня это своего рода новая эра. И я думаю, что это справедливо. Я уверен, что это хорошо, и я не хочу говорить ничего, кроме позитива. Так что я очень, очень рад за них. Я считаю, что они записали действительно потрясающий альбом. Молодцы!»







