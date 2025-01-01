Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 175
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 104
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 80
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 175
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 104
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 80
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
[= ||| все новости группы



*

Skillet

*



26 май 2025 : 		 Лидер SKILLET хвалит новый LINKIN PARK

26 апр 2025 : 		 Концертное видео SKILLET

30 мар 2025 : 		 Вокалист SKILLET о стереотипах о рок-звездах в христианских группах

24 янв 2025 : 		 Новое видео SKILLET

27 дек 2024 : 		 JOHN COOPER: «В пандемию RAGE AGAINST THE MACHINE меня здорово повеселили»

16 дек 2024 : 		 JOHN COOPER: «Без STRYPER не было бы SKILLET»

20 ноя 2024 : 		 SKILLET выпускают книгу

3 ноя 2024 : 		 Новый альбом SKILLET доступен для прослушивания

1 ноя 2024 : 		 Новая песня SKILLET

18 окт 2024 : 		 Новая песня SKILLET

15 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Иронично, что некоторые рокеры стали как христианские фундаменталисты 30-летней давности»

2 окт 2024 : 		 Лидер SKILLET о вокалисте LINKIN PARK: «Я всегда думал, что мы с Честером в конце концов станем хорошими друзьями»

29 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

25 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Я не против, если мои песни звучат на митингах»

13 сен 2024 : 		 Новое видео SKILLET

3 сен 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Меня не парит, что политики используют мои песни»

18 авг 2024 : 		 Лидер SKILLET: «Толерантность должна работать в обе стороны»

9 авг 2024 : 		 Новое видео SKILLET

29 июл 2024 : 		 Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже

28 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего»

19 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины

5 ноя 2023 : 		 Лидер SKILLET: «Америка на грани развала!»

23 окт 2023 : 		 Концертное видео SKILLET

24 мар 2023 : 		 Новое видео SKILLET

11 дек 2022 : 		 Новый релиз SKILLET выйдет зимой

25 окт 2022 : 		 Лидер SKILLET: «Не хочу позорить Бога, но готов сделать что-то "демоническое"»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер SKILLET хвалит новый LINKIN PARK



zoom
JOHN COOPER в интервью Teraz Rock ответил на вопрос, что он думает относительно "From Zero":

«Я считаю, что это замечательно. Моя жена Korey [Купер, клавишница, ритм-гитаристка и бэк-вокалистка SKILLET] просто обожает эту пластинку, так что я кажется знаю каждое слово на альбоме, потому что моя жена постоянно его включает — постоянно слушает эту пластинку. Но это на самом деле очень, очень круто. На самом деле, мне кажется жутковатым, насколько [ Emily ] похожа на Честера, когда она скримит. Это даже жутковато. Она так похожа на него. И особенно то, что на него похожа девушка, просто поражает воображение. Так что, да, я считаю, что это просто фантастика. Однако, если честно, моей жене она нравится гораздо больше, чем мне. Я думаю, что это фантастика. Это был любимый альбом моей жены в этом году. Она просто без ума от него. Замечательно, что у них все получилось и что они провели ребрендинг.

Послушайте, это мое личное мнение. Я не знаю, все ли с ним согласятся. Я ни в коем случае не хочу сказать, что оно негативное. На самом деле я считаю его положительным. Я понимаю, что иногда, когда меняется главная сила — а Честер был такой силой, — перемены могут быть очень, очень полезными. Но иногда я воспринимаю это почти как новый проект. Смотрите, вот вам подходящий пример. U2 никогда не меняли Боно, но, на мой взгляд, U2 разделились на две разные эпохи, которые очень, очень отличаются друг от друга. Есть ранние U2, «War», «The Joshua Tree» и «Rattle And Hum», которые просто потрясающие и культовые. Никто никогда не звучал так раньше. А потом у вас есть другие U2, которые тоже очень, очень хороши. Но их сложно сравнивать, потому что они хороши по разным причинам. Есть ли в этом смысл? На самом деле, я считаю, что VAN HALEN и, как я их называю, VAN HAGAR — оба очень, очень достойные. Но David Lee Roth, вы прикалываетесь? Он лучший фронтмен всех времен и народов. Однако у вас есть Sammy Hagar, и у вас есть несколько отличных песен VAN HALEN, которые они когда-либо записывали именно с его участием. Примерно так же я отношусь и к LINKIN PARK. Я так рад за них, что они провели ребрендинг, но затем сделали то, что никто и представить себе не мог, потому что они словно вернулись к своему раннему звучанию с певицей, которая иногда до жути похожа на Честера, что просто умопомрачительно. Они написали отличные песни. Для меня это своего рода новая эра. И я думаю, что это справедливо. Я уверен, что это хорошо, и я не хочу говорить ничего, кроме позитива. Так что я очень, очень рад за них. Я считаю, что они записали действительно потрясающий альбом. Молодцы!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 70





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом