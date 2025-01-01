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GARY HOLT: «Я был удивлен, что SLAYER вновь будут играть»



GARY HOLT в интервью "Talk Is Jericho" поговорил о новых концертах SLAYER:



«Мы очень усердно репетировали перед этими концертами. Мы выкладывались по полной. Я никогда не останавливался. Я поехал в тур с EXODUS через месяц после последнего концерта SLAYER. Только пандемия затормозила меня, поэтому я был на высоте. Так что это было просто небольшое ознакомление с материалом».



На вопрос о том, был ли он удивлён, когда ему позвонили и сообщили, что SLAYER планируют вернуться на сцену, Gary ответил:



«Безусловно. Люди говорят: "Вы планировали это всё время". Я отвечаю: "Слушайте, я узнал об этом немного раньше всех, но я не знал, что такое случится". Я узнал достаточно рано, чтобы начать учить песни дома, потому что я хотел как следует подготовиться. Но да, я был удивлён.



Я уверен, что группе постоянно поступали предложения, но они почувствовали, что пришло время, и я невероятно счастлив участвовать в этом. И, по крайней мере, на данный момент нынешний подход, при котором SLAYER дают по несколько концертов в год, меня вполне устраивает, потому что я полностью посвящаю себя EXODUS. И это позволяет мне заниматься своими делами, а затем выходить на сцену со SLAYER и играть рядом с огнём, который стоит очень дорого. EXODUS не используют пиротехнику».







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