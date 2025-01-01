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Гитарист SEPULTURA ответил бывшему



ANDREAS KISSER в рамках нового интервью в очередной раз ответил, насколько вероятно воссоединение с братьями CAVALERA на финальном концерте прощального тура:



«Да, на финальном шоу такое возможно. Идея в том, чтобы пригласить всех, кто был частью SEPULTURA: музыкантов, роуди — людей, которые были так важны в определённые периоды нашей карьеры и истории, благодаря которым эта группа существует сегодня. И, конечно же, в этот список входят братья Cavalera, и будет просто замечательно, если они придут к нам на концерт».



Почти 30 лет назад SEPULTURA рассталась с Max'ом. Andreas по этому поводу сказал:



«Мне неинтересно обсуждать, кто прав, кто виноват в истории, во всей той фигне, через которую мы прошли, и так далее, в политике, которая стоит за всем этим. Это совершенно неважно. Было бы здорово просто выйти на сцену, выступить вместе перед нашими семьями и особенно перед нашими фанатами и отметить последний концерт. И всё. Надеюсь, это произойдёт. И на него могут прийти не только братья, но и другие бывшие участники SEPULTURA Jairo [Guedz], Jean Dolabella, Eloy Casagrande и Roy Mayorga,а, и многие другие музыканты, которые были так важны в нашей истории. Так что независимо от участия тех или иных людей мы будем праздновать сами. Если они захотят принять участие в вечеринке — добро пожаловать.



Мы не собираемся приходить к согласию. И это не имеет значения. Это совершенно не нужно. Просто давайте уважать то, что у нас есть. У нас прекрасная история. Мы построили нечто особенное и мощное. И было бы замечательно получить шанс в последний раз собраться вместе ради музыки. Всё остальное просто не имеет значения».



На вопрос о недавнем комментарии Max'a о том, что хотя нынешняя группа SEPULTURA всё ещё использует это название, «все знают, что группа уже не та и никогда не будет прежней», Andreas ответил:



«Я надеюсь на это. А какая группа "та"? Назовите мне кого-нибудь, кто остался бы таким же, как 10 лет назад... И какая разница? Кого волнует, что он говорит о нас? Я совсем другой, у меня свои принципы, и я занимаюсь своим делом. Каждый имеет право на своё мнение. У вас есть своё мнение. У него есть мнение, и у моего сына есть мнение. Неважно. Если у вас есть мнение, высказывайте его. Вы можете свободно высказывать своё мнение. Так что наслаждайтесь. [Смеётся]».



Он также рассказал о своих отношениях с басистом Paulo Xisto Pinto Junior, который является участником SEPULTURA с 1984 года:



«Paulo мой брат с самого первого дня. Он был первым, кого я действительно встретил в Белу-Оризонти. Он открыл мне двери своего дома. И с тех пор мы прожили вместе несколько лет. Он стал крёстным отцом моего первого ребёнка. Мы знаем друг друга всё то время, что я участвую в SEPULTURA, с 1987 года. И мы прошли вместе через многое. Наша дружба и братство сейчас крепче, чем когда-либо. И сегодня он гораздо лучше как музыкант. Он прошёл через множество испытаний, чтобы стать лучше и увереннее в себе.



Алкоголь был большой проблемой в наших семьях и бизнесе. А теперь мы не пьём. Я уже пять лет не пью. Paulo — около трёх или четырёх лет. Derrik не пьёт уже шесть лет. Это потрясающе. Paulo лучший. Он играет лучше, чем когда-либо. Он стал лучше, немного более сосредоточенным, больше во всём разбирается. Мы просыпаемся без похмелья, и мы сэкономили кучу денег, не тратя их на чёртов алкоголь. Так что мы помогаем друг другу. Мы семья. Он, по сути, главная причина, по которой мы всё ещё существуем. За всю карьеру SEPULTURA у нас было много разных изменений, и он единственный, кто всё ещё в группе с самого начала. Это потрясающе».







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