Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»



Andi Deris и Kai Hansen поговорили с TV War о новой пластинке, которая выходит 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM). На вопрос, согласятся ли они с тем, что «Giants & Monsters» звучит «более сфокусированно и прямолинейно», чем одноимённый альбом 2021 года, Hansen ответил:



«Да, я согласен. У нас есть разнообразие, но мы выросли вместе как HELLOWEEN и отдельные участники, так что всё ещё можно слышать различия между песнями и авторами, но теперь есть чёткая красная линия. Сейчас мы больше связаны друг с другом».



Deris добавил:



«Пока что я с радостью могу сказать, что другие ребята вносили в каждую песню множество мелочей, и в этот раз всё было гораздо проще. Честно говоря, у нас было гораздо больше времени, так что у всех было достаточно возможностей послушать треки каждого и придумать свои идеи. Например, Kai добавил, я бы сказал, совершенно новую для себя мелодию. В "Giants On The Run" вся средняя часть — это новая песня, которую вставил Kai, и она просто идеальна, она идеально вписывается. Мне нравится, и я всегда хотел это сделать, но, честно говоря, раньше, как на предыдущем альбоме, все занимались своими делами. Просто необходимо было сочинить суперпесни для предстоящего альбома, на него ведь возлагались огромные надежды, потому что вернулись Michael и Kai. И поэтому не было никакого настроя на то, чтобы вложить свою душу в другие песни и наоборот. А в этот раз всё получилось легко, потому что давления не было. Я вообще считаю, что когда у тебя только что вышел такой успешный альбом, это снимает с тебя напряжение, потому что ты понимаешь, что был на правильном пути. Так что нужно расслабиться и не напрягаться, просто наслаждаться. И процесс был очень весёлым».



Что касается названия альбома «Giants & Monsters», Deris объяснил:



«Название первого трека говорит само за себя. Это "Giants On The Run", и оно повествует о нас как о человечестве. На самом деле мы гиганты. Внутри мы боги. Но потом можно выдвинуть теорию заговора. Может быть, мы специально, намеренно отбрасываем божественную сторону, ту гигантскую сущность, которая есть у каждого из нас внутри, и не даём ей проявиться или выйти наружу? Но в конце концов все, каждый человек, которого я знаю, внутри гораздо масштабнее со своими мечтами, со своими возможностями, которые он хотел бы иметь, чем ему на самом деле разрешено или позволено иметь в нашем обществе. И тут можно выдвинуть теорию заговора. Нас специально сдерживают? Лично я думаю, что когда я слушаю себя внутри, я знаю всех из группы и всех моих друзей — они намного богаче внутри. Они великие люди. И у них есть отличные идеи, но в нашем мире их не принято выражать».



Kai добавляет:



«Это требует напряжения всех сил. Приходится бороться с монстрами. В этом вся суть. Название оставляет много возможностей для интерпретации. Можно сказать, что гиганты — это все ваши великие идеи, ваши цели, ваши задачи. Но затем появляются монстры, демоны, с которыми вам приходится сражаться и вести ежедневную борьбу. Затем можно перейти к ануннакам, возвращению богов из космоса, гигантским людям и так далее. Я думаю, здесь большой простор для фантазии».



Andi продолжает:



«А я просто вернулся к Библии. Я сказал: "Ладно, посмотрите, это же даже написано в Библии". По земле ходили великаны, и кто сказал, что эти великаны не живут в нас самих? Я к тому, что мы всё ещё гиганты, и, как сказал Kai, нам постоянно приходится бороться с демонами, монстрами в своей жизни. И я подумал, что это отличная метафора. Наверное, все понимают, о чём я говорю, потому что иногда, когда ты наедине с собой думаешь о себе, о своей жизни, ты понимаешь, что мог бы стать гораздо лучше, если бы только тебе позволили».



На вопрос о том, намеренно ли HELLOWEEN в этот раз подошли к сочинению песен таким образом, чтобы вокал и первый припев появлялись в каждой песне очень рано, Andi ответил:



«И да, и нет. Честно говоря, если это разрушит песню, то лично я предпочту этого не делать. Я полагаю, все в группе согласятся с моим мнением, потому что если песня требует этого и просит — будьте короче, иначе это становится скучным — тогда я и делаю её короткой».



Hansen добавил:



«Хорошо, когда это присутствует в коммерческих треках, во всех — как бы это сказать? — хитовых синглах. Это очень сложно. Лично я не против того, чтобы припев был длиннее, если в этом есть смысл композиции. Так что нет никакого общего мнения или правила для сочинения песни, не обязательно думать: "Нет, припев должен появиться через минуту или около того"».



Deris продолжил:



«Если говорить о коммерческой стороне дела, то, помнится, раньше звукозаписывающая компания заставляла сокращать песни максимум до трёх минут, потому что иначе они не могли стать синглами. К чёрту. Я честно говоря, совсем такого не хочу. Если бы я должен был сделать еёе короткой, то, наверное, потому что я упрямый засранец, я бы сделал всё наоборот. Но никто не говорит мне, что делать, поэтому я просто сочиняю так, как чувствую. Но опять же, это очень важно, когда у нас в группе есть ребята, которые говорят: "Это отличная песня, и мне она понравится ещё больше, если мы не будем делать её такой короткой". Например, "Giants On The Run". Партия Kai'я длится не менее трёх минут и растягивает песню до восьми с чем-то минут, а раньше было что-то около пяти минут, и это совершенно оправданно. Но если оно того не стоит, зачем это делать? Это был ещё один вопрос: "Вам всегда приходится сочинять такие длинные песни?" И Kai ответил: "Нет". Всё так и есть. Когда ты находишься в процессе сочинения песни и она кричит о необходимости ещё одной части, при этом есть идея, и да, я мог бы сделать этот текст, так что мне нужна ещё одна часть, иначе история не будет цельной, то в итоге всё может получиться на 10 или 12 минут».



Hansen добавил:



«И это прикольно — создавать такие длинные песни. Для меня это удовольствие. Это своего рода вызов, но я не делаю это специально, я не думаю: "Мне нужна длинная песня". Просто если песня предоставляет такую возможность, то я так и делаю».



Deris:



«А если история — это два листа бумаги, вы не сможете уместить весь текст в трёхминутной песне, это невозможно. Поэтому в зависимости от самого текста возникают разные чувства. Вдруг появляется романтическая часть, например. Ах, да, определённо вы должны сделать что-то романтическое вокруг этого в аранжировке. Вы, наверное, не можете быть совсем уж металлистом, чтобы делать романтические вещи. И тогда это плач, это крики, это вопли для другой части».



Насчёт того, как им удаётся балансировать между ожиданиями поклонников и творческим подходом к музыке, Hansen сказал:



«Это вызов, и это всегда как хождение по краю. Потому что если учитывать, что ты хочешь, чтобы люди были довольны тем, что ты делаешь, но, с другой стороны, когда ты создаёшь свою музыку, ты не должен это учитывать. Не стоит сочинять с таким расчётом, потому что, прежде всего, вы должны быть фанатом того, что вы делаете. Для меня это очень эгоистичный процесс. Я сочиняю для себя и хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю. И тогда я буду рад, если другие люди тоже так думают».



Deris добавил:



«Да, я тоже так думаю. Я не хочу сказать, что мне всё по барабану, но когда ты сочиняешь, у тебя не должно быть ничего на задворках сознания. Только ты и твоя музыка. И, как сказал Kai, если у тебя мурашки по коже, это здорово, прежде всего, для тебя самого. А потом, когда песня готова, второй мыслью или предположением будет: "А понравится ли она им вообще?" Но в процессе сочинения песни это не так важно. Вы важны, потому что вы должны вложить свои мысли, свои чувства в то, что вы делаете в данный момент. И да, иногда бывает недостаточно хорошо, чтобы люди сказали: "Да, мне нравится". Но я всегда говорю, что вероятность того, что я полностью доволен своей песней и мурашки по коже начинают свой бег, если я считаю себя совершенно обыкновенным человеком, и если я говорю, что мне это нравится, мурашки по коже также начинают бегать, когда я считаю себя посредственным типом, то я бы предположил, что у обычного человека будут ощущения не меньше, чем у меня, среднего. На это я всегда надеюсь».



Hansen продолжил:



«Нужно полагаться на ощущения. Когда ты пишешь песню и доверяешь себе, если она тебе нравится, значит, она понравится и многим другим».



Deris согласился с ним, отметив:



«Никаких гарантий, но так надо работать».



Трек-лист:



01. Giants On The Run

02. Savior Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic







