Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

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HELLOWEEN открыли тур по Северной Америке
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HELLOWEEN о выступлении на Monsters Of Rock 2023
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MICHAEL KISKE — об отношениях с участниками HELLOWEEN: «Сейчас всё зашибитлз»
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SASCHA GERSTNER: «У IRON MAIDEN и HELLOWEEN много общего»
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Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома
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Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не встретил этого парня раньше?»
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ANDI DERIS: «В вокалисте HELLOWEEN я нашёл друга!»
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MICHAEL KISKE — о записи альбома HELLOWEEN: «Это было легко»
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HELLOWEEN получили золото
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Концертное видео HELLOWEEN
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Видео с текстом от HELLOWEEN
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Вокалист HELLOWEEN — о жизни без концертов
26 ноя 2021 :
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Видео с текстом от HELLOWEEN
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HELLOWEEN и INCENDIUM выпускают комиксы
29 авг 2021 :
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Видео с текстом от HELLOWEEN
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Видео с текстом от HELLOWEEN
23 июл 2021 :
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Вокалист HELLOWEEN считает, что его уход из группы был хорошим опытом
20 июл 2021 :
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Участники FLOTSAM AND JETSAM и DRAGONFORCE исполняют HELLOWEEN
7 июл 2021 :
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MICHAEL KISKE похвалил ANDI DERIS'а за песню для HELLOWEEN
6 июл 2021 :
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HELLOWEEN — в десятке
2 июл 2021 :
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MICHAEL KISKE: «Может, что-то напишу для следующего альбома HELLOWEEN»
1 июл 2021 :
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Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN 1994 года
28 июн 2021 :
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HELLOWEEN стали первыми на родине
26 июн 2021 :
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Вокалист HELLOWEEN: «Все знали, что я в IRON MAIDEN, кроме меня самого»
21 июн 2021 :
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Видео с текстом от HELLOWEEN
7 июн 2021 :
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Вокалист HELLOWEEN: «Мы потеряли огромную часть музыкальной культуры»
4 июн 2021 :
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Вокалист HELLOWEEN — о новом сингле
21 май 2021 :
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Вокалист HELLOWEEN: «Никогда не буду использовать подкладки!»
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KAI HANSEN о новом треке HELLOWEEN
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HAMMERFALL разогреют HELLOWEEN
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HELLOWEEN перенесли тур на 2022 год
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Вышли переиздания HELLOWEEN
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Тизер нового видео HELLOWEEN
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HELLOWEEN — о трёх версиях нового сингла
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Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
26 ноя 2020 :
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Вокалист HELLOWEEN — о "Kids Of The Century"
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Концертное видео HELLOWEEN
10 июл 2020 :
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Переиздания HELLOWEEN выйдут осенью
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HELLOWEEN перенесли тур на 2021 год
30 май 2020 :
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ROLAND GRAPOW: «Не знаю, почему в HELLOWEEN меня не любят»
25 апр 2020 :
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Концертное видео HELLOWEEN
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HELLOWEEN завершают запись вокала
10 мар 2020 :
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HELLOWEEN почтили память Инго
27 фев 2020 :
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DIRKSCHNEIDER подогреет HELLOWEEN
20 фев 2020 :
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Концертное видео HELLOWEEN
29 янв 2020 :
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HELLOWEEN завершили запись ударных
21 дек 2019 :
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HELLOWEEN в студии
19 дек 2019 :
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DANI LÖBLE записывает ударные для нового альбома HELLOWEEN на установке Инго
6 дек 2019 :
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HELLOWEEN приедут в Россию осенью
28 ноя 2019 :
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HELLOWEEN в студии
5 окт 2019 :
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Видео из концертного релиза HELLOWEEN
27 сен 2019 :
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Трейлер нового релиза HELLOWEEN
26 сен 2019 :
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Закулисные съёмки HELLOWEEN с выступления в Бразилии
24 авг 2019 :
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Фрагмент нового DVD HELLOWEEN
3 авг 2019 :
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Концертное видео HELLOWEEN
3 июл 2019 :
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Концертный релиз HELLOWEEN выйдет осенью
6 янв 2019 :
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Видеонарезка из тура HELLOWEEN
24 дек 2018 :
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HELLOWEEN закрыли тур "Pumpkins United"
2 ноя 2018 :
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Рассказ о виниловом издании альбомов HELLOWEEN
21 авг 2018 :
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Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2020
19 авг 2018 :
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Виниловый бокс-сет HELLOWEEN выйдет в октябре
11 июн 2018 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
5 апр 2018 :
|
Московский концерт HELLOWEEN близок к sold out!
4 дек 2017 :
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Видео с концерта HELLOWEEN в Тилбурге
15 ноя 2017 :
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HELLOWEEN: «Хайп — это модно!»
14 ноя 2017 :
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Видео с выступления HELLOWEEN
20 окт 2017 :
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HELLOWEEN открыли тур
13 окт 2017 :
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Видео с текстом от HELLOWEEN
12 окт 2017 :
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Фрагмент новой песни HELLOWEEN
22 авг 2017 :
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HELLOWEEN придет весной
4 авг 2017 :
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HELLOWEEN готовятся к туру Pumpkins United
27 фев 2017 :
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HELLOWEEN собираются записать новый материал в расширенном составе
17 фев 2017 :
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Вокалист HELLOWEEN об отношениях с Kiske
9 фев 2017 :
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MICHAEL KISKE о том, почему решился на реюнион с HELLOWEEN
26 янв 2017 :
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MICHAEL KISKE давно простил гитариста HELLOWEEN
22 дек 2016 :
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Первое фото "нового" состава HELLOWEEN
14 ноя 2016 :
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MICHAEL KISKE, KAI HANSEN вновь выступят с HELLOWEEN
17 окт 2016 :
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Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
30 сен 2016 :
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Видео с выступления HELLOWEEN
16 июн 2016 :
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HELLOWEEN отменили концерты в Японии
23 май 2016 :
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Основатель NOISE RECORDS рассказал почему KAI HANSEN ушёл из HELLOWEEN
13 май 2016 :
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Обложка и трек-лист нового сборника HELLOWEEN
30 апр 2016 :
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Видео с выступления HELLOWEEN
12 фев 2016 :
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Новое видео HELLOWEEN
30 ноя 2015 :
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Новое видео HELLOWEEN
2 ноя 2015 :
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Вышла книга HELLOWEEN
28 окт 2015 :
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Видео с выступления HELLOWEEN
26 окт 2015 :
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HELLOWEEN отметят юбилей выпуском книги
18 окт 2015 :
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Видео с выступления HELLOWEEN
26 авг 2015 :
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HELLOWEEN рассказали, что нам ждать в субботу
19 авг 2015 :
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Видео с выступления HELLOWEEN
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Видео с выступления HELLOWEEN
6 июн 2015 :
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Новая песня HELLOWEEN
19 май 2015 :
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Новое видео HELLOWEEN
30 апр 2015 :
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Трейлер нового альбома HELLOWEEN
25 апр 2015 :
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Новая песня HELLOWEEN
25 апр 2015 :
|
Трейлер нового сингла HELLOWEEN
24 апр 2015 :
|
Вокалист HELLOWEEN о новом альбоме
17 апр 2015 :
|
Видео с текстом от HELLOWEEN
6 апр 2015 :
|
Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме
20 мар 2015 :
|
Новый сингл HELLOWEEN выйдет в апреле
1 мар 2015 :
|
Гитарист HELLOWEEN о новом альбоме группы
26 фев 2015 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в мае
21 фев 2015 :
|
Гитарист HELLOWEEN вещает из студии
27 ноя 2014 :
|
HELLOWEEN: видео из студии
28 окт 2014 :
|
HELLOWEEN начали запись ударных
16 авг 2014 :
|
Новое видео HELLOWEEN
25 мар 2014 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в начале 2015
26 дек 2013 :
|
MICHAEL KISKE был бы не прочь получить два миллиона евро за реюнион с HELLOWEEN
17 дек 2013 :
|
HELLOWEEN: Видео из тура 'Hellish Rock Part II'
2 ноя 2013 :
|
MICHAEL KISKE: 'Даже сатанистам нужна любовь!'
21 окт 2013 :
|
Гитарист HELLOWEEN не исключает возможности воссоединения классического состава группы
27 апр 2013 :
|
Видео о туре HELLOWEEN
1 апр 2013 :
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MICHAEL KISKE планирует выступить с HELLOWEEN в Бразилии
30 мар 2013 :
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HELLOWEEN c KAI HANSEN подтвердили участие на фестивале Rock In Rio
6 мар 2013 :
|
Видео с выступления HELLOWEEN
5 мар 2013 :
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Вокалист HELLOWEEN о сольном альбоме
23 фев 2013 :
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Книга барабанщика HELLOWEEN выйдет в марте
7 фев 2013 :
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Рассказ об участии HELLOWEEN в '70000 Tons Of Metal'
20 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
17 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
16 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
16 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
14 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
13 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
12 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
11 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
10 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
10 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
9 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
8 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
6 янв 2013 :
|
HELLOWEEN о новом альбоме
5 янв 2013 :
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HELLOWEEN о новом альбоме
27 дек 2012 :
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Вокалист HELLOWEEN "хотел бы поехать в тур с UNISONIC"
18 дек 2012 :
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HELLOWEEN и GAMMA RAY приедут в Россию в июне
14 дек 2012 :
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Новое видео HELLOWEEN
4 дек 2012 :
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Новая песня HELLOWEEN
18 ноя 2012 :
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Обложка нового альбома HELLOWEEN
16 ноя 2012 :
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Третья часть обложки HELLOWEEN
15 ноя 2012 :
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Вторая часть обложки HELLOWEEN
14 ноя 2012 :
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HELLOWEEN опубликовали часть обложки
4 ноя 2012 :
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Детали нового альбома HELLOWEEN
1 ноя 2012 :
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Подробности о новом альбоме HELLOWEEN
26 окт 2012 :
|
Новая песня HELLOWEEN
9 окт 2012 :
|
Трек-лист нового альбома HELLOWEEN
14 сен 2012 :
|
Новый альбом HELLOWEEN выйдет в январе
7 сен 2012 :
|
HELLOWEEN & GAMMA RAY: „HELLISH ROCK PART II“ в 2013!
7 июн 2012 :
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Видео о работе над новым альбомом от вокалиста HELLOWEEN
2 май 2012 :
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HELLOWEEN:видео из студии
24 апр 2012 :
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HELLOWEEN работают над новым альбомом
23 сен 2011 :
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HELLOWEEN о завершении тура
8 сен 2011 :
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"Are You Dr. Stein?" в России!
17 авг 2011 :
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Новый альбом HELLOWEEN выйдет в 2012
10 авг 2011 :
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Профессиональное видео с выступления HELLOWEEN
24 дек 2010 :
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Поздравления от HELLOWEEN
12 дек 2010 :
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Видео с концерта HELLOWEEN
27 ноя 2010 :
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Видео с первого концерта нового турне HELLOWEEN
10 ноя 2010 :
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Are You Dr. Stein?
23 окт 2010 :
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Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
22 окт 2010 :
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Webwheel от HELLOWEEN
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Новое видео HELLOWEEN
13 сен 2010 :
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Семплы с нового альбома HELLOWEEN
11 сен 2010 :
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Трек-лист нового альбома HELLOWEEN
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Обложка нового альбома HELLOWEEN
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Название нового альбома HELLOWEEN
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HELLOWEEN поедут в европейское турне со STRATOVARIUS
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HELLOWEEN записывают новый альбом
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Новое видео HELLOWEEN
3 дек 2009 :
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Семплы нового альбома HELLOWEEN
19 ноя 2009 :
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Подробности о японском переиздании бэк-каталога HELLOWEEN
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Обложка нового диска HELLOWEEN
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HELLOWEEN выпустят юбилейный диск
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Подробности о трибьют-альбоме HELLOWEEN/GAMMA RAY
6 июн 2009 :
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Видео с мастер-класса ударника HELLOWEEN
13 окт 2008 :
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HELLOWEEN: видео "Paint A New World" в сети
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HELLOWEEN: гастрольные новости
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HELLOWEEN: новости и фото с фестивалей
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Двойной CD нового альбома HELLOWEEN выйдет в январе
23 ноя 2007 :
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HELLOWEEN и GAMMA RAY продолжают совместный тур
21 ноя 2007 :
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Басист HELLOWEEN выпустит альбом без соло гитар
17 окт 2007 :
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HELLOWEEN: видео "As Long As I Fall" в сети
18 сен 2007 :
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Подробности о новом диске HELLOWEEN
25 авг 2007 :
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Стали известны детали о новом альбоме HELLOWEEN
30 июн 2007 :
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HELLOWEEN & GAMMA RAY: Первые европейские даты
13 июн 2007 :
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HELLOWEEN объявили предварительное название нового альбома
12 май 2007 :
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HELLOWEEN приступили к записи нового альбома
9 фев 2007 :
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HELLOWEEN и GAMMA RAY ведут переговоры о совместном турне
10 дек 2006 :
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Подробности концертного релиза HELLOWEEN
22 авг 2006 :
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HELLOWEEN сняли видеоклип "Light The Universe"
26 мар 2006 :
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HELLOWEEN готовят к выходу концертные CD и DVD
26 ноя 2005 :
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HELLOWEEN: переиздание ранних альбомов
25 авг 2005 :
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HELLOWEEN: подробности о новом альбоме
23 июл 2005 :
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HELLOWEEN выпустят "адское" видео
10 июн 2005 :
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HELLOWEEN: выход нового альбома ожидается в октябре
5 янв 2004 :
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Kai Hansen и Michael Weikath снова на одной сцене
30 июн 2003 :
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HELLOWEEN приедут в октябре
25 сен 2002 :
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Новый трибьют HELLOWEENу
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Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»
Andi Deris и Kai Hansen поговорили с TV War о новой пластинке, которая выходит 29 августа на Reigning Phoenix Music (RPM). На вопрос, согласятся ли они с тем, что «Giants & Monsters» звучит «более сфокусированно и прямолинейно», чем одноимённый альбом 2021 года, Hansen ответил:
«Да, я согласен. У нас есть разнообразие, но мы выросли вместе как HELLOWEEN и отдельные участники, так что всё ещё можно слышать различия между песнями и авторами, но теперь есть чёткая красная линия. Сейчас мы больше связаны друг с другом».
Deris добавил:
«Пока что я с радостью могу сказать, что другие ребята вносили в каждую песню множество мелочей, и в этот раз всё было гораздо проще. Честно говоря, у нас было гораздо больше времени, так что у всех было достаточно возможностей послушать треки каждого и придумать свои идеи. Например, Kai добавил, я бы сказал, совершенно новую для себя мелодию. В "Giants On The Run" вся средняя часть — это новая песня, которую вставил Kai, и она просто идеальна, она идеально вписывается. Мне нравится, и я всегда хотел это сделать, но, честно говоря, раньше, как на предыдущем альбоме, все занимались своими делами. Просто необходимо было сочинить суперпесни для предстоящего альбома, на него ведь возлагались огромные надежды, потому что вернулись Michael и Kai. И поэтому не было никакого настроя на то, чтобы вложить свою душу в другие песни и наоборот. А в этот раз всё получилось легко, потому что давления не было. Я вообще считаю, что когда у тебя только что вышел такой успешный альбом, это снимает с тебя напряжение, потому что ты понимаешь, что был на правильном пути. Так что нужно расслабиться и не напрягаться, просто наслаждаться. И процесс был очень весёлым».
Что касается названия альбома «Giants & Monsters», Deris объяснил:
«Название первого трека говорит само за себя. Это "Giants On The Run", и оно повествует о нас как о человечестве. На самом деле мы гиганты. Внутри мы боги. Но потом можно выдвинуть теорию заговора. Может быть, мы специально, намеренно отбрасываем божественную сторону, ту гигантскую сущность, которая есть у каждого из нас внутри, и не даём ей проявиться или выйти наружу? Но в конце концов все, каждый человек, которого я знаю, внутри гораздо масштабнее со своими мечтами, со своими возможностями, которые он хотел бы иметь, чем ему на самом деле разрешено или позволено иметь в нашем обществе. И тут можно выдвинуть теорию заговора. Нас специально сдерживают? Лично я думаю, что когда я слушаю себя внутри, я знаю всех из группы и всех моих друзей — они намного богаче внутри. Они великие люди. И у них есть отличные идеи, но в нашем мире их не принято выражать».
Kai добавляет:
«Это требует напряжения всех сил. Приходится бороться с монстрами. В этом вся суть. Название оставляет много возможностей для интерпретации. Можно сказать, что гиганты — это все ваши великие идеи, ваши цели, ваши задачи. Но затем появляются монстры, демоны, с которыми вам приходится сражаться и вести ежедневную борьбу. Затем можно перейти к ануннакам, возвращению богов из космоса, гигантским людям и так далее. Я думаю, здесь большой простор для фантазии».
Andi продолжает:
«А я просто вернулся к Библии. Я сказал: "Ладно, посмотрите, это же даже написано в Библии". По земле ходили великаны, и кто сказал, что эти великаны не живут в нас самих? Я к тому, что мы всё ещё гиганты, и, как сказал Kai, нам постоянно приходится бороться с демонами, монстрами в своей жизни. И я подумал, что это отличная метафора. Наверное, все понимают, о чём я говорю, потому что иногда, когда ты наедине с собой думаешь о себе, о своей жизни, ты понимаешь, что мог бы стать гораздо лучше, если бы только тебе позволили».
На вопрос о том, намеренно ли HELLOWEEN в этот раз подошли к сочинению песен таким образом, чтобы вокал и первый припев появлялись в каждой песне очень рано, Andi ответил:
«И да, и нет. Честно говоря, если это разрушит песню, то лично я предпочту этого не делать. Я полагаю, все в группе согласятся с моим мнением, потому что если песня требует этого и просит — будьте короче, иначе это становится скучным — тогда я и делаю её короткой».
Hansen добавил:
«Хорошо, когда это присутствует в коммерческих треках, во всех — как бы это сказать? — хитовых синглах. Это очень сложно. Лично я не против того, чтобы припев был длиннее, если в этом есть смысл композиции. Так что нет никакого общего мнения или правила для сочинения песни, не обязательно думать: "Нет, припев должен появиться через минуту или около того"».
Deris продолжил:
«Если говорить о коммерческой стороне дела, то, помнится, раньше звукозаписывающая компания заставляла сокращать песни максимум до трёх минут, потому что иначе они не могли стать синглами. К чёрту. Я честно говоря, совсем такого не хочу. Если бы я должен был сделать еёе короткой, то, наверное, потому что я упрямый засранец, я бы сделал всё наоборот. Но никто не говорит мне, что делать, поэтому я просто сочиняю так, как чувствую. Но опять же, это очень важно, когда у нас в группе есть ребята, которые говорят: "Это отличная песня, и мне она понравится ещё больше, если мы не будем делать её такой короткой". Например, "Giants On The Run". Партия Kai'я длится не менее трёх минут и растягивает песню до восьми с чем-то минут, а раньше было что-то около пяти минут, и это совершенно оправданно. Но если оно того не стоит, зачем это делать? Это был ещё один вопрос: "Вам всегда приходится сочинять такие длинные песни?" И Kai ответил: "Нет". Всё так и есть. Когда ты находишься в процессе сочинения песни и она кричит о необходимости ещё одной части, при этом есть идея, и да, я мог бы сделать этот текст, так что мне нужна ещё одна часть, иначе история не будет цельной, то в итоге всё может получиться на 10 или 12 минут».
Hansen добавил:
«И это прикольно — создавать такие длинные песни. Для меня это удовольствие. Это своего рода вызов, но я не делаю это специально, я не думаю: "Мне нужна длинная песня". Просто если песня предоставляет такую возможность, то я так и делаю».
Deris:
«А если история — это два листа бумаги, вы не сможете уместить весь текст в трёхминутной песне, это невозможно. Поэтому в зависимости от самого текста возникают разные чувства. Вдруг появляется романтическая часть, например. Ах, да, определённо вы должны сделать что-то романтическое вокруг этого в аранжировке. Вы, наверное, не можете быть совсем уж металлистом, чтобы делать романтические вещи. И тогда это плач, это крики, это вопли для другой части».
Насчёт того, как им удаётся балансировать между ожиданиями поклонников и творческим подходом к музыке, Hansen сказал:
«Это вызов, и это всегда как хождение по краю. Потому что если учитывать, что ты хочешь, чтобы люди были довольны тем, что ты делаешь, но, с другой стороны, когда ты создаёшь свою музыку, ты не должен это учитывать. Не стоит сочинять с таким расчётом, потому что, прежде всего, вы должны быть фанатом того, что вы делаете. Для меня это очень эгоистичный процесс. Я сочиняю для себя и хочу, чтобы мне нравилось то, что я делаю. И тогда я буду рад, если другие люди тоже так думают».
Deris добавил:
«Да, я тоже так думаю. Я не хочу сказать, что мне всё по барабану, но когда ты сочиняешь, у тебя не должно быть ничего на задворках сознания. Только ты и твоя музыка. И, как сказал Kai, если у тебя мурашки по коже, это здорово, прежде всего, для тебя самого. А потом, когда песня готова, второй мыслью или предположением будет: "А понравится ли она им вообще?" Но в процессе сочинения песни это не так важно. Вы важны, потому что вы должны вложить свои мысли, свои чувства в то, что вы делаете в данный момент. И да, иногда бывает недостаточно хорошо, чтобы люди сказали: "Да, мне нравится". Но я всегда говорю, что вероятность того, что я полностью доволен своей песней и мурашки по коже начинают свой бег, если я считаю себя совершенно обыкновенным человеком, и если я говорю, что мне это нравится, мурашки по коже также начинают бегать, когда я считаю себя посредственным типом, то я бы предположил, что у обычного человека будут ощущения не меньше, чем у меня, среднего. На это я всегда надеюсь».
Hansen продолжил:
«Нужно полагаться на ощущения. Когда ты пишешь песню и доверяешь себе, если она тебе нравится, значит, она понравится и многим другим».
Deris согласился с ним, отметив:
«Никаких гарантий, но так надо работать».
Трек-лист:
01. Giants On The Run
02. Savior Of The World
03. A Little Is A Little Too Much
04. We Can Be Gods
05. Into The Sun
06. This Is Tokyo
07. Universe (Gravity For Hearts)
08. Hand Of God
09. Under The Moonlight
10. Majestic
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