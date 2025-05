сегодня



Вокалист FASTER PUSSYCAT о первом шоу после смерти невесты



TAIME DOWNE в интервью This That And The Other спросили, как он готовится к будущим концертам, стартующим в конце мая по США:



«Я просто не умею этого делать, поэтому ничем особо и не занимаюсь. Я просто делаю то, что должен делать, как-то так. Я общаюсь со своими друзьями. И на этом, по сути, все. Просто общаюсь с друзьями, готовлю все к запуску. Разговариваю с Chad [Stewart, барабанщик FASTER PUSSYCAT], разговариваю с Sam „Bam“ [Koltun, гитарист FASTER PUSSYCAT]. Разбираемся с нашим агентом. Разбираемся с другими вопросами. Разбираться с делами, которые развиваются. Просто занимаюсь этим — стараюсь сохранять позитив и продолжать жить дальше. Просто стараюсь [оставаться] настолько позитивным, насколько это возможно».



Отвечая на вопрос о первом концерте FASTER PUSSYCAT после смерти невесты, который состоялся 13 апреля на 53-й годовщине Rainbow Bar And Grill в Западном Голливуде, Калифорния, Taime сказал:



«Было сложновато, но это было чертовски круто. Это было по-настоящему круто. Это было очень эмоционально, но это было прекрасно!»







