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Faster Pussycat

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Вокалист FASTER PUSSYCAT о первом шоу после смерти невесты



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TAIME DOWNE в интервью This That And The Other спросили, как он готовится к будущим концертам, стартующим в конце мая по США:

«Я просто не умею этого делать, поэтому ничем особо и не занимаюсь. Я просто делаю то, что должен делать, как-то так. Я общаюсь со своими друзьями. И на этом, по сути, все. Просто общаюсь с друзьями, готовлю все к запуску. Разговариваю с Chad [Stewart, барабанщик FASTER PUSSYCAT], разговариваю с Sam „Bam“ [Koltun, гитарист FASTER PUSSYCAT]. Разбираемся с нашим агентом. Разбираемся с другими вопросами. Разбираться с делами, которые развиваются. Просто занимаюсь этим — стараюсь сохранять позитив и продолжать жить дальше. Просто стараюсь [оставаться] настолько позитивным, насколько это возможно».

Отвечая на вопрос о первом концерте FASTER PUSSYCAT после смерти невесты, который состоялся 13 апреля на 53-й годовщине Rainbow Bar And Grill в Западном Голливуде, Калифорния, Taime сказал:

«Было сложновато, но это было чертовски круто. Это было по-настоящему круто. Это было очень эмоционально, но это было прекрасно!»




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