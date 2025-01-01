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Emperor

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Фронтмен EMPEROR: «Может, альбом мы когда-то и запишем»



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IHSAHN в недавнем интервью вновь ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от EMPEROR новой пластинки:

«Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я всегда говорил «нет», а потом я сказал: «Хорошо, я также сказал, что больше никогда не будет концертов EMPEROR». Так что я не хочу выставлять себя лжецом. Но если звезды сойдутся, а мы уже долгое, долгое время не отказываемся от концертов. Если же нам захочется что-то сделать, то я уверен, что причина для этого должна быть правильной.

Мне нравится думать, что причина, по которой EMPEROR до сих пор гастролируют по всему миру, играют в таких потрясающих уголках и тысячи людей подпевают этим старым песням, заключается в том, что они знают, что это настоящее. Музыка создана не ради какого-то коммерческого аспекта или какой-то предпринимательской идеи. Это просто музыка, сделанная ради музыки. Конечно, есть много финансовых мотивов для того, чтобы заниматься подобными проектами, но, опять же, я не думаю, что кто-то из нас хотел бы, чтобы это было мотивацией для того, чтобы делать то, что мы делаем. Я бы сказал, что в этом случае все, что мы делали в прошлом, превратилось бы в ложь. Так что я не говорю, что прослыву лжецом, если однажды мы сделаем что-то и скажем «нет», а потом сделаем это. Но если мы это сделаем, то только по правильным причинам — потому что мы действительно этого хотели и чувствовали, что так будет правильно».




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