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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 175
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 144
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 107
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 80
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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Ice Nine Kills

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ICE NINE KILLS критикуют за ИИ-картинку



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Группа Ice Nine Kills столкнулась с обратной реакцией после того, как фанаты обвинили их в использовании искусственного интеллекта для рекламы распродажи товаров в социальных сетях по случаю Memorial Day. В Instagram группы появилось изображение Фредди Крюгера и Джейсона, готовящих шашлыки, а также ссылка на их магазин товаров с надписью «Chop Here».

Хотя пока не подтверждено, было ли изображение создано с помощью искусственного интеллекта, многие фанаты подозревают это и выражают разочарование. Использование искусственного интеллекта музыкантами стало спорным вопросом в последние годы, и все чаще звучат призывы к группам поддерживать настоящих художников и творческих личностей.

Группа так отреагировала на эти обвинения:

«Мы активно расследуем тревожные заявления о том, что недавнее рекламное изображение было неаккуратно создано искусственным интеллектом. Мы торжественно обещаем разобраться в этом ужасающем преступлении против Redditors. А пока наслаждайтесь нашей новой промо-фотографией, сделанной всего несколько минут назад».




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