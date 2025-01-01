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Sodom

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Лидер SODOM: «Я не выставлял Witchhunter'a героем»



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В рамках недавней беседы у лидера SODOM Thomas "Angelripper" Such'a спросили о новом сингле, "Witchhunter", который посвящен бывшему ударнику группы Кристиану Дудеку:

«Witchhunter, этот парень всегда присутствовал, особенно когда мы записывали альбом «40 Years» [альбом 2022 года «40 Years At War - The Greatest Hell Of Sodom»]; мы перезаписали весь материал. Мы больше погружаемся в старый материал. Мы прослушали весь альбом «Obsessed By Cruelty», [чтобы решить], какую песню [перезаписать]. И [нынешний барабанщик SODOM] Toni [Merkel] все время говорил мне: «Witchhunter был отличным барабанщиком». Он был более хаотичным. И Toni также пытался передать хаотичный стиль Witchhunter с точными современными барабанными партиями в наши дни. И он всегда присутствует. Когда мы играем вживую, мы играем песни Witchhunter.

Вы должны понимать, что Witchhunter был моим лучшим другом в те времена. Он был моим собутыльником в начале 80-х — в 82-м — и мы с ним руководили группой. Так что он всегда рядом. И когда я начинаю писать о нем тексты, я не хочу описывать его как героя. Он оказал большое влияние на барабанную сцену, на металлическую сцену — я это знаю — но его жизнь в конце концов сложилась так трагично.

Witchhunter всегда был очень веселым человеком. Мы постоянно смеялись по любому поводу, но я прекрасно знал его внутренние конфликты, с которыми он боролся. У него были проблемы с девушкой, проблемы с алкоголизмом, проблемы с матерью, семейные проблемы. Но он никогда не рассказывал мне. Он никогда не говорил об этом. Он всегда был веселым парнем... [Но] Witchhunter был совершенно другим человеком, чем вы его себе представляли. Люди говорят: «О, Witchhunter всегда забавный». Да, потому что он всегда пьян. Вот почему он всегда веселый. И я прекрасно его знал. Я не хочу говорить правду о Witchhunter, потому что он злоупотреблял алкоголем на протяжении последних десятилетий. И поэтому я никогда не говорил, что Witchhunter был лучшим барабанщиком, что он был лучшим пьяницей, что он был лучшим любовником. Он всегда был человеком, полным проблем».

При этом Tom подтвердил, что незадолго до смерти барабанщика у него с ним были напряженные отношения.

«Да, мы вместе записали альбом „The Final Sign Of Evil“. Это было последнее, что мы сделали. И это был беспорядок. Он не мог сыграть на барабанах за один дубль, как это делает Toni или кто-то еще. Он был в стельку пьян. А потом, после записи этого альбома, он совсем перестал общаться со мной и всеми остальными участниками сцены. Это был последний раз, когда я его видел. И вот спустя пару лет я получил сообщение. Мы были в Южной Америке на гастролях, [и мне сказали], что Witchhunter умер. Вот и все. И я знаю, где он похоронен. Иногда я навещаю его.

В конце концов, он был полон агрессии, потому что я выгнал его из группы. И это было большой проблемой. Я выгнал его из группы, или это были мы — я и Andy Brings — и тогда он начал пить все больше и больше. У него всегда была мечта создать свою собственную группу WITCHHUNTER, но он так и не смог ее осуществить, потому что не мог больше играть. Он был пьян целыми днями, поэтому он так и не смог найти других музыкантов, которые хотели бы с ним работать. Очень печально.

Что я могу вам сказать: не принимайте наркотики и не пейте так много. Я потерял очень много друзей. Я потерял много гитаристов и друзей на музыкальной сцене из-за алкоголя».




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