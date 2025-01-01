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Как THE DILLINGER ESCAPE PLAN отбирали песни для концертов



Гитарист THE DILLINGER ESCAPE PLAN Ben Weinman в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группа отбирала песни для исполнения на реюнион-концертах:



«Мы выступали на этих концертах с нашим оригинальным вокалистом, который не участвовал в большинстве наших альбомов. Он записал два наших первых EP и первый полноформатник. Так что мы просто полностью исполнили первый альбом «Calculating Infinity», а затем EP до него целиком и нарезки с первого EP плюс, возможно, кавер. На самом деле это просто старый материал, но он все еще кажется свежим. Определенно, все еще чувствуется свежесть».



На вопрос о том, какая атмосфера царит в воссоединившейся группе, Ben сказал:



«Мы расстались не потому, что ссорились, а просто потому, что мы действительно устали и чувствовали, что довели дело до конца. Затем мы разошлись и не слишком много общались и разговаривали. Мы с Dimitri продолжали оставаться друзьями, говорили, встречались и все такое. А когда мы начали собираться вместе на репетиции, все прошло так позитивно и весело.



Я считаю, что когда ты делаешь что-то после многих лет, ты не чувствуешь, что должен это делать, ты просто вырос, повзрослел и пошел дальше по жизни, у нас родились дети, произошли разные события, которые тебя сформировали, чего многие ребята из групп не могут добиться очень долго, потому что они навсегда застревают в подростковом цикле. Так что я полагаю, что все еще чувствуя голод, свежесть и возбуждение от этой музыки, но имея немного больше зрелости, чтобы реально ценить друг друга и возможности, мы получили огромное удовольствие и наслаждение. Очень, очень круто. Очень весело. Мы просто отлично проводим время!»







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