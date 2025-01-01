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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 177
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 108
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 75
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Marty Friedman

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27 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN планирует запись концерта

7 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN назвал первую поп-песню MEGADETH

2 апр 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не делал того, что, по моему мнению, понравится фанатам»

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27 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN открыл тур

26 янв 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»

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MARTY FRIEDMAN планирует запись концерта



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MARTY FRIEDMAN сообщил о том, что выступление 13 июня, намеченное в Teatro Cariola, Santiago, Chile, будет профессионально снято для последующего релиза на DVD.




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