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Dark Angel

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Барабанщик DARK ANGEL: «Ну и что, что новая пластинка похожа на прошлую»



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GENE HOGLAN в интервью "The David Ellefson Show" ответил на вопрос, почему группа так долго ничего не выпускала:

«Я знаю, что обещал это на протяжении последних десяти лет, с тех пор как мы снова стали собираться вместе и давать концерты. Это был тяжелый процесс, но я очень рад этой пластинке. Я в восторге от первого сингла, я в восторге от следующего сингла. Мы собираемся выпустить еще один сингл перед тем, как отправимся в турне в июне. Так что я просто советую всем обратить внимание на социальные сети и посмотреть, что будет дальше».

Говоря о музыкальном направлении нового материала DARK ANGEL, Gene сказал:

«Мы просто пытались написать крутую металлическую пластинку. Мы пытались написать крутую пластинку DARK ANGEL. То, что она будет похожа на другие наши альбомы, не имело никакого значения. Мы просто пытались сосредоточиться на том, чтобы сказать: "Эй, какой бы альбом DARK ANGEL вышел, если бы DARK ANGEL никогда не прекращали выпускать альбомы все это время? Где бы DARK ANGEL были сейчас, в 2025 году? И вот этот альбом как нельзя лучше отражает то, на каком этапе мы находимся. Это довольно агрессивный альбом. Он довольно свирепый. Мне очень нравится эта пластинка, и мне нравится оформление. Я считаю, что оформление просто убийственное. У нас отличные иллюстрации. И если люди со мной не согласны, то это ваше мнение. Безусловно, у вас есть свобода так поступать. У меня есть свобода работать с этой группой так, как мы хотим. Мы можем делать с этой группой все, что захотим. И мы постарались сделать по-настоящему неистовую пластинку!»




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 май 2025
Вашингтон Ирвинг
так-то прошлая пластинка норм была, а сингл этот очень фиговый 

















просмотров: 189





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