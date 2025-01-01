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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 99
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Behind Starvation

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ItalyИталия
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BEHIND STARVATION нашли лейбл



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BEHIND STARVATION сообщили о заключении контракта с Inertial Music, на котором в последнем квартале года состоится релиз дебютного ЕР. Первый сингл будет представлен летом.

«Мы хотели бы, чтобы люди наслаждались музыкой, которую мы написали, свободно, без ожиданий и предрассудков, позволяя себе увлечься эмоциями, возникающими в песнях, и при этом по-настоящему понять, что мы вкладываем в каждую ноту и рифф».



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