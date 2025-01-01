BEHIND STARVATION нашли лейбл

BEHIND STARVATION сообщили о заключении контракта с Inertial Music, на котором в последнем квартале года состоится релиз дебютного ЕР. Первый сингл будет представлен летом.
«Мы хотели бы, чтобы люди наслаждались музыкой, которую мы написали, свободно, без ожиданий и предрассудков, позволяя себе увлечься эмоциями, возникающими в песнях, и при этом по-настоящему понять, что мы вкладываем в каждую ноту и рифф».
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