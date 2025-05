сегодня



Новое видео WIND DOWN



“A New World”, новое видео WIND DOWN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Burning Past", выход которого состоялся 18 апреля на Wormholedeath:



“First Meeting”

“Falling Down”

“Connection Point”

“I Don’t Need You”

“Without Doubt And Illusion”

“I Have To Run”

“A New World”

“The Burning Past”

“Spirit Of The Night”

“Moonlight”







