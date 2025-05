сегодня



“Lonely Valentine’s”, новое видео SKIES TURN BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Broken Hearts & Bad Habits:



“Moment In The Moonlight”

“Sin With Me”

“Lonely Valentine’s”

“Angel”

“More Than That”

“Gone With The Wind”

“On The Run”

“Bullet In My Heart”

“The Witness”

“Andromeda”

“Edge Of The World”







