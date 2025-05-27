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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 177
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 108
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 177
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 108
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
*STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED... 38
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*

Testament

*



27 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

13 май 2025 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

2 май 2025 : 		 TESTAMENT открыли тур

22 апр 2025 : 		 Концертное видео TESTAMENT

3 фев 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT обещает убойный материал

9 янв 2025 : 		 Вокалист TESTAMENT о новых влияниях в музыке группы

27 дек 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «За годы я раздвинул свои пределы»

25 дек 2024 : 		 Басист TESTAMENT обещает злой альбом

19 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!»

10 дек 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT назвал песню, без которой не проходит ни один концерт

25 ноя 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В ранние годы мне было что доказывать»

18 ноя 2024 : 		 У TESTAMENT есть 95%

13 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Я всегда равнялся на James'a»

5 ноя 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT о песне с вокалисткой NIGHTWISH

24 окт 2024 : 		 TESTAMENT переиздают еще один альбом

23 окт 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT о новом ударнике

22 окт 2024 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме TESTAMENT

6 окт 2024 : 		 Пиво от TESTAMENT

16 сен 2024 : 		 MAYA NEELAKANTAN выступила с TESTAMENT

14 сен 2024 : 		 Кофе от TESTAMENT

12 сен 2024 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом действительно звучит по-новому, современно и свежо»

2 сен 2024 : 		 Сведение TESTAMENT выполнит Jens Borgen

30 авг 2024 : 		 TESTAMENT будут сводить альбом зимой

22 авг 2024 : 		 Гитарист TESTAMENT очень доволен новым альбомом

12 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

27 июл 2024 : 		 ALEX SKOLNICK о новом TESTAMENT: «До конца года закончим»
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|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления TESTAMENT



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Профессиональное видео с выступления TESTAMENT, состоявшегося в рамках Summer Breeze 2019, доступно для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 май 2025
Corpsegrinder04
И Петерсон в роли долбоёба с гитарой и зафаршмаченым российским гербом на футболке. 

















просмотров: 44





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