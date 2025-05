сегодня



Расширенная версия KALAMITY KILLS выйдет осенью



KALAMITY KILLS выпустят расширенную версию альбома Kalamity Kills девятого сентября:



Anthem

Dearest Enemy

What’s On Your Mind

Dark Secrets

The Chemistry Of Meant To Be

Alien

Hellfire Honey

Burn

Sinners Welcome

I Still Believe

Amen



Bonus Tracks:



Afraid

Starry Skies (988) (feat. Aaron Gillespie from Underoath)

Dark Secrets (2025 Version)

Dearest Enemy (Pressure) (Scott Bush alt. Mix)

The Chemistry Of Meant To Be (Kellan McGregor Radio Mix)

Jingle Bells (Slay)







+0 -0



просмотров: 86