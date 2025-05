сегодня



Новое видео SILIUS



“Columbian Necktie”, новое видео SILIUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Beneath The Flesh, выход которого намечен на шестое июня на HellBound Records и Running Wild Productions:



Gone And Forgotten

Captive Breeding

Reign Divide

Columbian Necktie

The Shadow Over…

Innsmouth

Beneath The Flesh

Down My Stone

Verdun

Shell Shocked

Eat The Priest

Rise In Riot

Satanic Embrace

Solitude







+0 -0



просмотров: 66