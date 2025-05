сегодня



Будет ли новый TRIPTYKON?



В рамках беседы с TOM'ом GABRIEL'ом FISCHER 'ом у него спросили, стоит ли поклонникам ожидать новую пластинку TRIPTYKON:



«Я всегда пишу музыку. Я всегда пишу тексты. Я всегда делаю заметки. У меня тонны заметок о создании следующего альбома. Так что процесс идет, и мы уже сыграли новую музыку, и мы продолжим создавать новую музыку в этом году. Мы намерены сделать это в этом году. Выпустим одну или две песни как можно скорее, как только почувствуем, что у нас есть несколько песен, которые мы можем показать, не выкладывая весь альбом. Но это все еще в процессе.



Сейчас, когда в мире происходят разные события, мне очень трудно творчески рассуждать и делать вид, что все хорошо, и »Да, давайте делать музыку«. Я полагаю, что сейчас в мире существуют очень серьезные проблемы, и это не очень-то способствует моему творчеству. Потому что для того, чтобы оставаться творческим человеком, я должен чувствовать будущее. Это дерьмовое слово — на самом деле я его ненавижу, — но мне нужно иметь какое-то чувство надежды. Обычно я испытываю презрение к надежде. Надежда — это как беспомощность. Ты надеешься на что-то лучшее, но не уверен. А я бы предпочел знать или не знать. Но в данном случае... Вы пишете музыку для чего-то, для чего-то в будущем. Вы хотите, чтобы музыка продолжала существовать. Но если есть мир, охваченный пламенем, мир с экологическими проблемами, с людьми, убивающими друг друга, музыка не имеет никакого значения. В мире есть серьезные проблемы, которые нужно решать, а мы здесь, мы мелкие музыканты, и иногда мне бывает трудно наивно сочинять музыку: «О, эй, вау, этот рифф крут», когда мир самоуничтожается из-за неспособности людей извлечь уроки из своей собственной истории. Иногда это немного затрудняет работу. Поэтому работа продвигается очень медленно. Кроме того, в последние несколько лет у меня были некоторые проблемы в личной жизни, которые мешали мне. Но процесс идет, и есть много песен, некоторые из которых будут отвергнуты, а некоторые еще будут расти. А еще у меня есть несколько идей для дальнейших песен. Так что все идет своим чередом.



У меня есть своя звукозаписывающая компания. И я не молодой артист, который должен выпускать новый альбом каждый год, чтобы доказать, что я могу это сделать. Поэтому я не тороплюсь. И, конечно, о чем люди иногда забывают, последним альбомом TRIPTYKON был «Requiem (Live At Roadburn 2019)», который вышел в 2020 году. Это не так давно. И «Requiem» — это, по сути, половина студийного альбома. Это не просто концертный альбом, в нем много студийной работы. А потом я записал концертный альбом TRIUMPH OF DEATH [„Resurrection Of The Flesh“], который тоже был довольно сложным проектом. А еще я записал альбом заброшенного проекта NIRYTH, который так и не был выпущен. Так что я был очень активен. Я записывал альбомы, не все из которых, к сожалению, вышли. Вот такие дела».







