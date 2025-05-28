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BURTON C. BELL: «Сольный альбом выпускать пока не буду»



BURTON C. BELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планируется ли у него новая музыка:



«На данный момент сольный альбом не планируется. Мы просто пишем песни и выпускаем синглы. Когда дойдет до того момента, когда у нас будет достаточно песен для выпуска полноформатника, может быть, EP — мы выберем один из этих вариантов — но если я смогу получить поддержку и финансирование, чтобы это произошло, я определенно выпущу полноформатник. Однако на данный момент мы просто пишем песни и выпускаем их, как хип-хоп артисты. Это шаблон хип-хопа, когда они просто выпускают песни, синглы, то тут, то там, а потом в конце концов выпускают пластинку.



Некоторое время назад я понял, что когда группы — в основном рок-группы, не считая хип-хоп артистов — выпускают пластинки, они выпускают сингл до выхода пластинки, а когда пластинка выходит, там может быть еще одна песня, но вся пластинка теряется на задворках, просто уходит в никуда. Так что вся проделанная работа просто пропадает. И я подумал, почему бы не заставить людей обращать внимание на одну песню за раз, а потом, когда у нас будет достаточно песен, мы сможем выпустить что-то, и они смогут получить их все вместе, плюс кое-что новое».







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