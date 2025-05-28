Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 97
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 97
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
[= ||| все новости группы



*

Burton C. Bell

*



28 май 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Сольный альбом выпускать пока не буду»

21 апр 2025 : 		 DINO CAZARES не согласен с BURTON C. BELL

21 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL: «FEAR FACTORY сами себя ограничивали»

17 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о выступлении перед OZZY

11 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL об отношениях с лидером FEAR FACTORY

8 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о новой группе CHRISTIAN OLDE WOLBERS

31 мар 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Делаю что хочу, и мне это в кайф!»

20 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

3 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

8 янв 2025 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

14 дек 2024 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

8 дек 2024 : 		 BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»

11 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL представил новое видео

7 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL готовит сингл

16 июн 2024 : 		 BURTON C. BELL отыграл первое шоу

29 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL нырнет в глубины каталога FEAR FACTORY

8 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL представил первое видео
| - |

|||| сегодня

BURTON C. BELL: «Сольный альбом выпускать пока не буду»



zoom
BURTON C. BELL в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планируется ли у него новая музыка:

«На данный момент сольный альбом не планируется. Мы просто пишем песни и выпускаем синглы. Когда дойдет до того момента, когда у нас будет достаточно песен для выпуска полноформатника, может быть, EP — мы выберем один из этих вариантов — но если я смогу получить поддержку и финансирование, чтобы это произошло, я определенно выпущу полноформатник. Однако на данный момент мы просто пишем песни и выпускаем их, как хип-хоп артисты. Это шаблон хип-хопа, когда они просто выпускают песни, синглы, то тут, то там, а потом в конце концов выпускают пластинку.

Некоторое время назад я понял, что когда группы — в основном рок-группы, не считая хип-хоп артистов — выпускают пластинки, они выпускают сингл до выхода пластинки, а когда пластинка выходит, там может быть еще одна песня, но вся пластинка теряется на задворках, просто уходит в никуда. Так что вся проделанная работа просто пропадает. И я подумал, почему бы не заставить людей обращать внимание на одну песню за раз, а потом, когда у нас будет достаточно песен, мы сможем выпустить что-то, и они смогут получить их все вместе, плюс кое-что новое».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 май 2025
gravitgroove
Так нужно либо хит писать, и такой что бы был не хилее Replica или Self Bias Resistor людей зацепил, либо что-то революционное делать, а лучше все сразу, и тогда у него будет шанс вылезти из той жопы, в которую он попал.
28 май 2025
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, да он уже давно разучился классные припевы писать
все альбомы FF после его реюниона с Дино были в этом плане вялыми и скучными
28 май 2025
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, на Digimortal, если говорить про что-то мелодически выраженное, то там тоже ощутимая проблема. На Archetype в этом плане все намного лучше, даже очень хорошо, без попытки в Битлз и бойзбэнды, как в паскудном Lynchpin.
Подобное было на Genexus, когда все было слишком слащаво. То есть мы понимаем, что есть какая-то мера, за которую лучше не заходить в их случае, и вот они за нее заходили и начинали заучать как пародия на самих себя. При этом мелодии на Genexus довольно неплохие были.
28 май 2025
Орион
К слову о сочинении. Не знаю, кто автор песни Human Shields, но это просто совершенно невероятная по красоте и производимому на меня эмоциональному эффекту и на воображение песня.
Был бы очень классный пласт творчества FF, если бы таких песен было побольше.
Но в меру. 

















просмотров: 242





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом