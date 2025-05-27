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Pantera

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Видео полного выступления PANTERA



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Видео полного выступления PANTERA, которое состоялось 25 мая на Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania на разогреве у METALLICA, доступно для просмотра ниже:

03:11 - A New Level
08:21 - Mouth For War
13:28 - Strength Beyond Strength
18:45 - Becoming
22:57 - I'm Broken
27:27 - Cemetery Gates (intro only)
28:18 - 5 Minutes Alone
34:27 - This Love
42:34 - Fucking Hostile
46:25 - Walk
52:35 - Domination / Hollow
56:20 - Cowboys From Hell




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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27 май 2025
Lord Iscariah
Хоть бы Piss ебанаты разок сыграли 

















просмотров: 120





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