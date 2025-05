сегодня



Видео полного выступления PANTERA



Видео полного выступления PANTERA, которое состоялось 25 мая на Lincoln Financial Field, Philadelphia, Pennsylvania на разогреве у METALLICA, доступно для просмотра ниже:



03:11 - A New Level

08:21 - Mouth For War

13:28 - Strength Beyond Strength

18:45 - Becoming

22:57 - I'm Broken

27:27 - Cemetery Gates (intro only)

28:18 - 5 Minutes Alone

34:27 - This Love

42:34 - Fucking Hostile

46:25 - Walk

52:35 - Domination / Hollow

56:20 - Cowboys From Hell







