Лидер W.A.S.P. готовит книгу



BLACKIE LAWLESS в новом интервью сообщил, что новая музыка отошла на второй план, но его автобиография скоро появится на свет. Он также рассказал об изменениях в музыкальном бизнесе и о том, как они повлияли на коммерческий успех «The Crimson Idol» (1992):



«Время — это самое главное, верно? Я помню, как с момента начала записи альбома и до того, как я сделал промо и провёл буквально два мировых тура в его поддержку, я вернулся домой, а это было начало 1993-го, и я помню, как взял журнал Billboard и просмотрел Hot 100 синглов, и в этом списке был я сам с песней "Hold On To Your Heart", песня Sammy Hagar и песня MÖTLEY CRÜE. Из остальных 97 исполнителей я не узнал ни одного имени, и это меня ошеломило, потому что я подумал, что произошёл какой-то сейсмический сдвиг за то время, что прошло с тех пор, как я начал работу над этой пластинкой».



О том, как он теперь оценивает спорный альбом «KFD» и свою попытку превзойти Marilyn Manson:



«Я бы сказал, что за всю историю моей карьеры это самая креативная запись, которую я когда-либо создавал. Образность этой пластинки просто поражает. Я могу говорить об этом сейчас, когда прошло столько времени, я могу посмотреть на неё с более объективной точки зрения, и я вижу её как бы со стороны, глазами другого человека — как если бы её создали другие артисты. И я послушал её, и, как я уже сказал, я смотрю на её образы, и она удивляет. То есть, как я уже сказал, я считаю, что это самая креативная запись, в работе над которой я когда-либо участвовал».



Когда интервьюер Eonmusic сказал, что последующий альбом «Helldorado» (1999) был воспринят в некоторых кругах как «чрезмерная коррекция», и спросил, не было ли это ситуацией из разряда «куда ни кинь, везде клин», Blackie ответил:



«В этом смысле вы правы. Музыканты записывают альбомы, которые отражают то, кем они являются в данный момент. Это маленькие моментальные снимки вашей жизни. Так что если мир увидит в этом чрезмерную коррекцию, то ладно, хорошо, но "KFD" был очень мрачным альбомом, и если для создания такого артистизма нужно переместиться в это пространство и жить в нём в течение года, который требуется для создания этого альбома, то я не хочу повторять это снова. Нет, я не хочу возвращаться к этому опять. Так что "Helldorado" был бунтом, если хотите, против того, через что мы только что прошли. Мы не хотим возвращаться в то место, мы не хотим возвращаться в ту яму, мы как бы говорим: "Мы уходим. Мы собираемся устроить праздник". Вот чем на самом деле был "Helldorado" — это празднование возвращения свободы, возвращения жизни».



О возможности появления новой музыки W.A.S.P. он сказал:



«Мы работали над материалом пару лет назад во время пандемии, а потом мы отправились в европейское турне два года назад, и я повредил спину. Катастрофы происходили одна за другой, так что идея записи на тот момент отошла на второй план, и с тех пор мы гастролируем. Так что идеи в голове крутятся, но когда вы сможете их услышать, я сказать не могу».



Также он сказал несколько слов о своей давно готовящейся автобиографии:



«Я также работаю над книгой, так что я был очень занят. Сейчас она уже наполовину готова, и я надеюсь выпустить её в следующем году».







