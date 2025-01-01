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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 177
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 177
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 108
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 91
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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W.A.S.P.

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27 май 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. готовит книгу

30 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

19 фев 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом

12 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о фанере: «Любим. Практикуем»

1 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. вспоминает первый концерт

13 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. :«Новые песни должны быть куда лучше классики!»

2 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о работе над новыми песнями

1 июл 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я не фанерщик!»

19 июн 2024 : 		 Фронтмен W.A.S.P. о бывших: «Фарш невозможно провернуть назад»

10 июн 2024 : 		 Сидячий W.A.S.P.

7 июн 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о состоянии здоровья
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|||| 27 май 2025

Лидер W.A.S.P. готовит книгу



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BLACKIE LAWLESS в новом интервью сообщил, что новая музыка отошла на второй план, но его автобиография скоро появится на свет. Он также рассказал об изменениях в музыкальном бизнесе и о том, как они повлияли на коммерческий успех «The Crimson Idol» (1992):

«Время — это самое главное, верно? Я помню, как с момента начала записи альбома и до того, как я сделал промо и провёл буквально два мировых тура в его поддержку, я вернулся домой, а это было начало 1993-го, и я помню, как взял журнал Billboard и просмотрел Hot 100 синглов, и в этом списке был я сам с песней "Hold On To Your Heart", песня Sammy Hagar и песня MÖTLEY CRÜE. Из остальных 97 исполнителей я не узнал ни одного имени, и это меня ошеломило, потому что я подумал, что произошёл какой-то сейсмический сдвиг за то время, что прошло с тех пор, как я начал работу над этой пластинкой».

О том, как он теперь оценивает спорный альбом «KFD» и свою попытку превзойти Marilyn Manson:

«Я бы сказал, что за всю историю моей карьеры это самая креативная запись, которую я когда-либо создавал. Образность этой пластинки просто поражает. Я могу говорить об этом сейчас, когда прошло столько времени, я могу посмотреть на неё с более объективной точки зрения, и я вижу её как бы со стороны, глазами другого человека — как если бы её создали другие артисты. И я послушал её, и, как я уже сказал, я смотрю на её образы, и она удивляет. То есть, как я уже сказал, я считаю, что это самая креативная запись, в работе над которой я когда-либо участвовал».

Когда интервьюер Eonmusic сказал, что последующий альбом «Helldorado» (1999) был воспринят в некоторых кругах как «чрезмерная коррекция», и спросил, не было ли это ситуацией из разряда «куда ни кинь, везде клин», Blackie ответил:

«В этом смысле вы правы. Музыканты записывают альбомы, которые отражают то, кем они являются в данный момент. Это маленькие моментальные снимки вашей жизни. Так что если мир увидит в этом чрезмерную коррекцию, то ладно, хорошо, но "KFD" был очень мрачным альбомом, и если для создания такого артистизма нужно переместиться в это пространство и жить в нём в течение года, который требуется для создания этого альбома, то я не хочу повторять это снова. Нет, я не хочу возвращаться к этому опять. Так что "Helldorado" был бунтом, если хотите, против того, через что мы только что прошли. Мы не хотим возвращаться в то место, мы не хотим возвращаться в ту яму, мы как бы говорим: "Мы уходим. Мы собираемся устроить праздник". Вот чем на самом деле был "Helldorado" — это празднование возвращения свободы, возвращения жизни».

О возможности появления новой музыки W.A.S.P. он сказал:

«Мы работали над материалом пару лет назад во время пандемии, а потом мы отправились в европейское турне два года назад, и я повредил спину. Катастрофы происходили одна за другой, так что идея записи на тот момент отошла на второй план, и с тех пор мы гастролируем. Так что идеи в голове крутятся, но когда вы сможете их услышать, я сказать не могу».

Также он сказал несколько слов о своей давно готовящейся автобиографии:

«Я также работаю над книгой, так что я был очень занят. Сейчас она уже наполовину готова, и я надеюсь выпустить её в следующем году».




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