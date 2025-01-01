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Guns N' Roses

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|||| 28 май 2025

DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика



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DUFF MCKAGAN опубликовал 19 минутный ролик, в котором ответил на вопросы поклонников. В частности, про нового барабанщика группы, он сказал:

«Я знаком с ним с тех пор, как он играл в своей первой группе под названием LOUDERMILK. Они учились в средней школе. Они из штата Вашингтон, так что недалеко от Сиэтла. И я слышал об этой группе. Их подписали на American Records — Def Jam, по сути, лейбл Rick Rubin. И они записали альбом. Им было около 18 лет. Насколько помню, я познакомился с Isaac'ом, когда ему было 19. И мне нравилась его группа LOUDERMILK. Через несколько лет — лет через девять — мне понадобился барабанщик для LOADED, и тут всплыло имя Isaac. Он проезжал через какое-то место, где я выступал, и он появился, и мы сыграли вместе. И [я сказал ему]: "У меня будет тур. Не хочешь ли ты принять в нем участие?". Он согласился. Потом мы с ним записали альбом «The Taking». Мы с ним написали много песен для этой пластинки вместе в его гараже. И я написал большую часть своей книги, хотите верьте, хотите нет... У него в гараже был диван, очень старый, и от него у меня болела спина. И именно там я обнаружил, что могу писать мрачные части своей книги более эффективно, потому что мне было физически больно. Поэтому я приходил к нему домой, чтобы использовать его гараж и диван для написания. Так что я знаю его уже очень давно. Сейчас, когда я думаю об этом, — целых 25 лет. И это здорово, что он в группе. Это чертовски круто!».

На вопрос о том, что именно Isaac привнес в GUNS N' ROSES такого, чего, возможно, не хватало раньше, Duff сказал:

«Я скажу вам, что он привнес в группу. Никаких комментариев по поводу Frank'a, потому что он — прекрасный парень. Но у Isaac есть способность к свингу и груву, которой обладают лишь немногие барабанщики. Таким был Steven Adler, таким был и Matt [Sorum] — отличный, крепкий ударник с потрясающими филлами — и Matt потрясающий. Они оба потрясающие барабанщики. А вот Isaac каким-то образом сочетает в себе каждого из них и добавляет что-то свое. Он привносит в песни новое ощущение. И грув и свинг песен сейчас с Isaac очень впечатляет и очень радует!»




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