сегодня



IN FLAMES расстались с барабанщиком



IN FLAMES опубликовали следующее сообщение:



«С огромной благодарностью и признательностью мы объявляем о нашем творческом решении расстаться с Tanner Wayne. Его преданность делу и музыкальность на протяжении последних нескольких лет оставили и будут оставлять неизгладимый след в нашей группе. Мы желаем ему только самого лучшего.



Мы ценим вашу поддержку и понимание в это время и надеемся увидеть всех вас в туре этим летом».





