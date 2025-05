все новости группы











сегодня



Умер Рик Дерринджер



Известный гитарист и музыкант Рик Дерринджер скончался в начале этой недели в возрасте 77 лет, сообщает TMZ. Близкий друг и опекун Дерринджера Тони Уилсон сообщил на Facebook, что Рик скончался в 20:09 в понедельник, 26 мая, в отделении интенсивной терапии AdventHealth в Ормонд-Бич, штат Флорида, в окружении любящей жены Дженды Дерринджер и Уилсона.



Дженда сказала TMZ, что Рик умер «мирно» после того, как его отключили от аппарата жизнеобеспечения в понедельник вечером. По данным сайта, Тони сказал, что Рик «перенес операцию тройного шунтирования всего два месяца назад, но чувствовал себя хорошо». Прошлой ночью, когда «он готовился ко сну и потянулся к своей любимой подушке, у него случился приступ, который он описал как некий шок, и позже он умер в больнице».



Joe Bouchard: «Очень грустно слышать о кончине легендарного Рика Дерринджера. В ранние годы BLUE ÖYSTER CULT выступали перед WHITE TRASH Эдгара Винтера с Риком на подпевках. Они научили нас по-настоящему разогреваться перед выступлением, потому что, когда они выходили на сцену, они просто взрывались от мощной энергии! Много десятилетий спустя меня пригласили выступить с Риком в Foxwoods. Я сыграл с Риком «Hang On Sloopy». Я был на седьмом небе. (ps: Рик написал отличную книгу о гитаре под названием «Секреты гитары Рика Дерринджера». Я использовал эту книгу на разминке в течение многих лет")».



Vinny Appice (BLACK SABBATH, DIO, HEAVEN & HELL): «Сегодня утром я узнал печальную новость. Скончался мой наставник и друг Рик Дерринджер, DERRINGER были первой профессиональной группой, в которой я играл в 1976 году. Рик был отличным гитаристом и еще большим учителем для меня, записывался, играл в клубах и на аренах. Я пришел в группу с широко открытыми глазами, готовый учиться у опытного профессионала Рика. Мы записали вместе 3 альбома и отыграли множество туров, выступая на разогреве у AEROSMITH, BOSTON, FOGHAT и многих других. Мы даже выступали вместе с JOURNEY на некоторых концертах, перед нами также выступали Tom Petty, THE RUNAWAYS. Это был потрясающий опыт совместной работы с Риком. Я никогда не забуду его, он был потрясающим автором песен, гитаристом и другом, пусть он покоится с миром»".



Его брат, Carmine Appice из VANILLA FUDGE: «RIP. Мой хороший друг Рик Дерринджер. Мне будет не хватать наших бесед. Мы вместе создавали отличную музыку. Джендер, мне очень жаль. Но он со своим Господом и Спасителем. Его будет не хватать».



Rikki Rockett из POISON: «Я не хотел в это верить, но это правда. Рик Дерринджер скончался. [Моя группа ROCKETT MAFIA недавно добавила кавер на песню «Rock „N“ Roll Hoochie Koo», которую популяризировал Рик. Я видел, как Джонни Винтер исполнил ее первым. Мне нравится, что за барабанами стоит не кто иной, как потрясающий Bobby Caldwell (CAPTAIN BEYOND). Прощай, Рик. Спасибо за твой вклад в историю рок-н-ролла!».



Dennis Dunaway, оригинальный басист группы ALICE COOPER: «Самым первым концертом группы ALICE COOPER в Нью-Йорке были 6 вечеров с THE MCCOYS в клубе Steve Paul's The Scene. Рик Дерринджер и его брат показали нам Таймс-сквер. Рик жил неподалеку от офиса Alive Enterprises, где работал наш менеджер, и частенько там зависал. Рик играл на лид-гитаре в песне «Under My Wheels». Вот фотография Нила Смита и меня с Джо Бушаром и Риком в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте в начале 2000-х годов. Рик останется в памяти благодаря своему новаторскому таланту и замечательным историям».



Президент и генеральный директор Onesti Entertainment Рон Онести, управляющий театром Arcada в Сент-Чарльзе, штат Иллинойс: «Мы потеряли еще одного героя. Мой хороший приятель Рик Дерринджер получил новые крылья в День поминовения. Несколько дней назад он позвонил мне из своей постели — мы планировали его возвращение в «Аркаду». Он сказал: «Я больше ничего не хочу». Я не могу в это поверить. Теперь он в раю для рок-н-ролльщиков. Да благословит его Господь».



Дерринджеру было всего 17 лет, когда летом 1965 года его группа THE MCCOYS записала хит №1 «Hang On Sloopy», выбив с первого места песню «Yesterday» группы THE BEATLES. THE MCCOYS успешно гастролировали четыре года, когда в 1969 году Рик объединил свои таланты с Джонни Уинтером, образовав группу JOHNNY WINTER AND.....



После успеха с Винтером Рик спродюсировал платиновый альбом Эдгара Винтера «They Only Come Out At Night». Пластинка включала номинированный на Грэмми хит № 1 «Frankenstein» и любимую всеми «Free Ride». В дальнейшем Рик и Эдгар стали коллегами по группе WHITE TRASH.



В 1976 году Рик создал группу DERRINGER. Он выпустил четыре альбома, а в 1983 году вернулся к сольной карьере, выпустив пластинку «Good Dirty Fun». Дерринджер продолжал гастролировать по всему миру и выступал перед LED ZEPPELIN на двух последних концертах, которые ZEPPELIN когда-либо играли с оригинальным составом группы.



На протяжении 1980-х и 1990-х годов Дерринджер участвовал в записи многочисленных альбомов с такими исполнителями, как Alice Cooper, Richie Havens, Todd Rundgren и STEELY DAN. Рик также записывался с Барброй Стрейзанд, KISS, Бонни Тайлер и AIR SUPPLY. Он был соавтором музыки и гастролировал с Синди Лопер. Дерринджер открыл Weird Al Yankovic и получил две премии «Грэмми», спродюсировав шесть альбомов Weird Al. Его участии в пародии на хит Майкла Джексона (и его соло) "Eat It" и "Who's Fat" стали самыми успешными хитами Yankovic'a.



За карьеру Рик выпустил более 25 альбомов, среди которых было несколько блюзовых и джазовых пластинок.







+0 -0



просмотров: 424