Альбом JOHAN LANGQUIST выйдет летом



Дебютная работа JOHAN LANGQUIST, Johan Langquist The Castle, выпущенная собственными силами в цифровом варианте в прошлом году, 27 июня будет издана на CD и виниле:



“Eye Of Death”

“Castle Of My Dreams”

“Where Are The Heroes”

“Raw Energy”

“Revolution”

“Freedom”

“Bird Of Sadness”







