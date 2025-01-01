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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 111
*IHSAHN: «Насыщенность музыкального рынка мешает» 109
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Savatage

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29 май 2025 : 		 SAVATAGE в Бразилии

24 май 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «У нас плана хватит лет на десять»

21 май 2025 : 		 CHRIS CAFFERY: «В SAVATAGE есть нечто такое, что пробуждает во мне ребёнка»

28 апр 2025 : 		 JON OLIVA хочет начать запись SAVATAGE в январе

25 апр 2025 : 		 Видео полного выступления SAVATAGE

23 апр 2025 : 		 Первый большой концерт SAVATAGE за 20 лет

21 апр 2025 : 		 Первое за десять лет шоу SAVATAGE

16 апр 2025 : 		 JEFF PLATE: «Я удивлён, что меня позвали в SAVATAGE»

2 апр 2025 : 		 Клавишник SAVATAGE: «Меня тут чуть деревом не убило»

26 мар 2025 : 		 SAVATAGE нашли двух клавишников

23 мар 2025 : 		 SAVATAGE: 'ZAK STEVENS никогда не копировал Jon'a»

20 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «На фанатских сайтах меня опускают куда больше, чем на новостных»

17 мар 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о сет-листе будущих концертов

24 фев 2025 : 		 Басист SAVATAGE: «Сейчас мы продавцы футболок»

20 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon недостаточно здоров, чтобы выступить в этом году»

19 фев 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE: «Jon хочет, но не может»

5 фев 2025 : 		 JON OLIVA: «Альбом SAVATAGE у меня уже есть»

26 янв 2025 : 		 Барабанщик SAVATAGE о возвращении группы: «Катализатором этого стали наши поклонники»

17 янв 2025 : 		 Гитарист SAVATAGE о возвращении группы к активной деятельности

13 янв 2025 : 		 Специальное издание SAVATAGE

10 янв 2025 : 		 "Потерянный" двойной альбом SAVATAGE

5 янв 2025 : 		 Доступна компиляция SAVATAGE

30 дек 2024 : 		 Демо SAVATAGE 1994 года

27 дек 2024 : 		 SAVATAGE: «Вопрос времени, когда мы все запишем»

28 ноя 2024 : 		 Бывший барабанщик SAVATAGE готов выступить с группой

24 июн 2024 : 		 Новый винил SAVATAGE выйдет летом
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|||| сегодня

SAVATAGE в Бразилии



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SAVATAGE опубликовали видео, рассказывающее о том, как прошло выступление в Бразилии на фестивале Monsters Of Rock




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