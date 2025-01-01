Гитаристка HEART о первом альбоме на Capitol

NANCY WILSON поговорила с журналом Guitar World — небольшие выдержки доступны ниже:
Heart был вашим первым альбомом для Capitol, и на нем группа претерпела значительные изменения. Это было частью условий, на которых вы подписали контракт?
«Думаю, к тому моменту мы уже достигли конца средней продолжительности жизни большинства рок-групп. Мы решили, что если мы хотим выжить, то нам, вероятно, нужно найти нового менеджера и новую звукозаписывающую компанию и провести какую-то серьезную перезагрузку. Мы рассматривали возможность подписать контракт с Capitol как возможность заново создать группу. Думаю, это было почти как в старой поговорке: «Когда в Риме...» Если мы хотели вписаться в новую эру MTV, нам нужно было адаптироваться, чтобы выжить».
У вас было четыре больших хита с песнями, написанными сторонними авторами. Было ли это странно для вас, как для группы, которая обычно пишет свои песни сама?
«Это были замечательные песни — неподвластные времени, действительно — и, конечно, они принесли нам огромный успех, и мы уже полностью приняли идею о том, что нам придется полностью посвятить себя плану Capitol, чтобы он сработал. Мы фактически провели пару дней в доме Ann с Ron'ом, перебирая множество песен, чтобы понять, есть ли среди них те, которые мы с удовольствием запишем. 'Alone' — особенно сильная песня, которая могла быть записана в любое время на протяжении десятилетий. Думаю, мы немного завидовали, потому что сами их не писали (смеется)».
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