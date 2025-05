все новости группы







28 май 2025 : Новое видео NIGHTHAWK



“Angel Of Mine”, новое видео проекта NIGHTHAWK, в состав которого входят Robert Majd (Captain Black Beard, Metalite), Björn Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra), John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra), Rasmus Ehrnborn (Soilwork, The Night Flight Orchestra) и Magnus Ulfstedt (Black Paisley), доступно ниже. Этот трек будет включен в дебютную пластинку Six Three O, релиз которой намечен на первое августа на Mighty Music:



Hard Rock Warrior

Wrong Side Of Desire

Home Tonight

Angel Of Mine

Can’t Say Goodbye

I Am The Night

Losing My Mind

Too Good To You

Cut You Loose

Turn To Me

Man On The Silver Mountain







