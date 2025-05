сегодня



Новая песня THE AMATORY MURDER



“Velvet Noose”, новая песня THE AMATORY MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Sounds Of Seven Angels, релиз которого намечен на 23 июня:



Isolation

Velvet Noose

Speakeasy

Inside/Outside

Dystopian Holiday

Lessons For The Damned

Say Hey (For Doomsday)

Desert Song

Gypsies And Vagabonds

Embrace

PTSD

Revelation







