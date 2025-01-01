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Новое видео PSYCROPTIC



'Architects Of Extinction', новое видео группы PSYCROPTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выпуском которого будут заниматься Metal Blade Records.



Joe Haley: «Мы выросли, слушая бесчисленное множество потрясающих групп из реестра Metal Blade, и этот лейбл оказал огромное влияние на формирование нас как музыкантов, став неотъемлемой частью нашей творческой ДНК. С первых дней, когда мы взяли в руки инструменты и нашли свое собственное звучание как группа, Metal Blade всегда представлял собой вершину тяжелой музыки и место, где создаются и процветают новаторские артисты. Поэтому для нас большая честь объявить, что мы официально присоединяемся к семье Metal Blade — это сюрреалистичный и волнующий момент для всех нас в PSYCROPTIC.



Сейчас мы находимся на завершающей стадии работы над нашим новым альбомом, и нам не терпится поделиться тем, над чем мы трудились. Чтобы начать эту потрясающую новую главу на правильной ноте, мы выпускаем наш новый сингл «Architects Of Extinction». Наслаждайтесь!»







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