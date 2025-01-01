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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 178
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 145
*Гитарист SEPULTURA ответил бывшему 111
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*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 81
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Pantera

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ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»



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ZAKK WYLDE в интервью "The Magnificent Others" рассказал о том, как принимают PANTERA:

«Все, кто приходит и видит это, считают, что это прекрасная дань уважения ребятам. И на самом деле это просто потрясающе. Каждый вечер Phil всегда спрашивает: «Сколько людей видели PANTERA в те времена?». Конечно, есть и те, кто говорит: «Zakk, я видел Дайма, Винни и остальных ребят когда в клубе было восемь человек или что-то вроде того, а затем ребята взлетели» и все такое. Так что обязательно есть преданные PANTERA люди. И вот он спрашивает: «Так, сколько людей впервые слышат эти песни вживую?». И я бы сказал, что так отвечают три четверти зала... Я имею в виду молодых... Мой дядя Zakk всегда рассказывал мне о легенде PANTERA и о том, какими великими они были, и что это была сила, с которой нужно считаться. И теперь я привожу своих племянников, которые уже достаточно взрослые, чтобы увидеть это, потому что им было по пять лет, когда все закончилось».

Далее Wylde предложил свою теорию того, почему музыка PANTERA так долго выдерживает испытание временем.

«Я всегда повторяю, что SABBATH выделились из всех, но не потому, что они тяжелые. А потому, что это отличные песни. Так и с нашей PANTERA, насколько я понимаю, я всегда говорю, что PANTERA в своем жанре экстремального металла - это золотой стандарт, где все... Точно так же, как SABBATH и [LED] ZEPPELIN, THE [ROLLING] STONES, THE BEATLES — это золотой стандарт. Если это южная рок-группа, то THE ALLMAN BROTHERS и [LYNYRD] SKYNYRD — золотой стандарт этого стиля музыки. Так и в экстремальном металле, все они ориентируются на то, что заложили PANTERA».




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