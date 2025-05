сегодня



DAVE MUSTAINE: «Я столько написал METALLICA, а они, они...и!»



DAVE MUSTAINE в интервью Shawn Ryan Show вспомнил о том, как одно время был членом METALLICA:



«Я ушёл из группы PANIC и решил: "Я найду себе другое занятие". Я взял газету под названием The Recycler, это бульварная газета из Лос-Анджелеса, округ Ориндж. Это что-то типа журнала объявлений округа. И я просматривал этот журнал объявлений. Подумать только! Самая крутая группа в мире размещает объявления в этой газете. В ней было написано: "Требуется гитарист" и упомянуто несколько групп. Я позвонил и сказал Lars'у: "Мне нравятся MOTÖRHEAD и BUDGIE". А он спросил: "Тебе нравятся BUDGIE, чувак?" Я ответил: "Да, нравятся". И это растопило лёд, потому что BUDGIE — валлийская группа. Это малоизвестное трио. И то, что я их слушал, показало, что я заслуживаю доверия в мире Новой волны британского тяжёлого металла. Они не были группой, играющей белый металл или прогрессивный металл. Они были трио из Уэльса, которое было просто классным. Им не нужно было придумывать себе какие-то глупые ярлыки.



Итак, мы с Lars'ом разговаривали по телефону, и он спросил, знаю ли я их, и я ответил: "Да". Тогда мы договорились встретиться. И я поехал из Хантингтон-Бич в Ньюпорт-Бич, где он жил в месте под названием — я думаю, оно называлось Парк Ньюпорт. И самое забавное, что моя мама была горничной и она работала в кейтеринге на мероприятии в его комплексе. И я такой: "Подумать только. Моя мама была горничной здесь, а твоя мама живёт здесь. Какая история, две разные стороны одной медали". Итак, я зашёл к нему, и мы стали разговаривать. Он включил песню под названием "Hit The Lights", которую написал парень по имени Lloyd Grant. Эту песню написали не METALLICA. Её написал Lloyd, который был другом Lars'a, а Lars познакомил его с James'ом, и они начали играть "Hit The Lights". Я услышал эту песню впервые и сказал: "Вот это да, этой песне нужно гораздо больше соло". Это было просто моё самонадеянное заявление, типичное для меня: "В ней нужно больше соло". А он пытался понять, серьёзен ли я. И мы пошли на репетицию. Он сказал: "Мы тебя попробуем". Я ответил: "Хорошо". Я знал, насколько хорошо я играю. Я одарён, и я знаю, что это не моя заслуга, поэтому я не пытаюсь приписать себе никаких заслуг. Мне всё равно, насколько я хорош или плох, и что говорят люди. Я просто знал то, что знал. И я пошёл в дом родителей Ron McGovney. У них был дом, где James жил с Ron'ом. Я пошёл туда с Lars'ом, установил свои усилители, подключил гитару и начал разминаться. Но они не заходили в репетиционную комнату. Я отложил гитару и подумал: "Это странно". Я вышел и спросил: "Ребята, мы будем проводить прослушивание?" Они ответили: "Ты принят"».



Он сказал, что понимал, что получит работу в METALLICA, когда впервые пошёл на прослушивание в группу:



«Потому что я мог играть эту музыку. В то время было не так много гитаристов, похожих на меня. Кто это был? Рэнди Роудс. Warren DeMartini из RATT был крут. Но настоящих шреддеров в то время было не так много».



На вопрос о том, каково было стать участником METALLICA в те дни, Mustaine ответил:



«Я ощущал, что это моё предназначение. И когда пришло время нашего первого концерта, мы играли в средней школе, или, может быть, в начальной школе, в которую, возможно, ходил Lars. Я знаю, что он туда ходил, но не помню, была ли это начальная, средняя или старшая школа — неважно. И с того момента стало ясно, что всякий раз, когда возникала какая-то ссора, я улаживал её. James был очень мирным, а Lars был дьяволом, он любил веселиться. Но если что-то происходило, мне приходилось с этим разбираться. Когда мы поехали в Сан-Франциско и дали там свои первые концерты в месте под названием The Stone, я пошёл собирать деньги. А когда нужно вести дела с клубом или баром, где речь идёт об оплате услуг группы, есть миллион способов растратить деньги или быть нечистым на руку. Они могут говорить всё что угодно. Но никто может так ничего и не узнать. И большинство ребят моего возраста в то время не знали, как это работает. Владельцы клубов и баров пытаются присвоить деньги и говорят: "Ты продал 200 билетов, у тебя счёт в баре, так что мы дадим тебе 150 баксов". А ты понимаешь, что они заработали на алкоголе. Ты знаешь, что они заработали на еде и закусках, которые у них есть, и на цене билетов. Плюс они забирают огромную долю от продажи твоей сувенирной продукции. И моей работой было разбираться с этими вопросами».



Dave рассказал о злополучной поездке на восточное побережье весной 1983 года, которое привело к его увольнению из группы:



«Когда мы решили переехать в Нью-Йорк, это было потому, что Lars нашёл Джонни Зазулу, которого он хотел видеть нашим менеджером, у него была компания Megaforce Records. Джонни услышал нашу демо-кассету "No Life 'Til Leather", и он был потрясён, как и все остальные в мире. Они хотели, чтобы группа приехала и записала альбом. И пока мы ехали туда, мы попали в аварию. Мы ехали по снегу. Никто из нас не умел ездить по снегу, кроме Lars'a, потому что он был из Дании. Я вёл грузовик Ryder. Это был 7-метровый грузовик с буксировочным крюком, к которому был прицеплен пикап James'a. Когда мы ехали, мы попали в гололёд, и машину закрутило, пока я был за рулём. Мне удалось удержать её на дороге, но грузовик остановился, и нам навстречу ехали другие машины. Парень, который был продюсером — по-моему, он продюсировал первый альбом METALLICA, его зовут Марк Уитакер. Он занимался нашим звуком, и он тогда чуть не погиб. Мне пришлось оттолкнуть его в сторону, а грузовик проехал прямо там, где он находился до этого. Так что если бы я не увидел приближающийся грузовик и не спас ему жизнь, он бы сейчас был мёртв. Мы пошли в U-Haul, чтобы взять в аренду другой грузовик, и перевезли всё наше оборудование. James и Lars приняли решение заменить меня, потому что они решили возложить на меня ответственность за эту аварию, и это было последней каплей».



Он также ответил на обвинения в том, что его чрезмерное употребление алкоголя было основной причиной его увольнения из METALLICA:



«Мы все пили. Поэтому они и называли группу ALCOHOLICA. Они не называли её DAVE-ALCOHOLICA. Мы все пили. И они продолжали пить так же и после моего ухода. Но это было, я думаю, началом конца. И когда мы приехали в Нью-Йорк, у меня была бобина с лентой, на которой было записано, наверное, два дня гитарных риффов, я просто играл, играл и играл. И мы взяли с собой в Нью-Йорк магнитофон и бобину с лентой. Мы дали там два концерта, и после этих двух концертов они разбудили меня утром и сказали: "Слушай, ты вылетаешь из группы". А я спросил: "О чём вы?" А они такие: "Ты вылетел из группы". Я стал спрашивать: "Без предупреждения? Без второго шанса? Вы не хотели меня предупредить? Вы просто выгоните меня?" И я подумал, что это несправедливо. Это показало их гротескную бесхарактерность. Это меня очень разозлило и стало для меня огромной мотивацией. Но в то время я был действительно зол и не хотел прощать их за то, что они сделали. И когда я уходил, я сказал им: "Не используйте мою музыку". И, конечно, они её использовали. Я сочинил песню "Ride The Lightning". Я написал "The Call Of Ktulu". Что ещё? "Phantom Lord", "Metal Militia", "Jump In The Fire", "The Four Horsemen" — моего авторства. И я написал большую часть "Leper Messiah". Они не указали меня в качестве автора. Если послушать риффы, то сразу понятно, что это мои риффы. Как будто я вдруг услышу свой рифф и скажу: "Это не я". Так что да, я написал много музыки, которая сделала их известными, и все соло на первом альбоме были моими — лучшее, что мог сделать Kirk Hammett, — это попытаться их скопировать».



На вопрос, почему его уволили из METALLICA, когда все в группе в то время сильно пили, Dave ответил:



«Потому что когда я напивался, я становился агрессивным. Однажды мы с James'ом пошли в клуб. Это был старый Mabuhay Gardens в Сан-Франциско. Он находился через дорогу от The Stone. Мы стояли перед входом, и какой-то парень вышел из переулка и сказал: "Там какой-то парень избивает девушку". И, конечно, я, как поборник справедливости, не мог это услышать и ничего не сделать. Поэтому я пошёл в переулок с James'ом, и, конечно, James, не будучи драчуном, начал кричать: "Убей его, убей его, убей его". Парень вышел из-за фургона, он был намного больше James'a, и спросил: "Кто меня убьёт?" James указал на меня. Я сразу схватил того парня, повалил его на землю и начал бить кулаками, пока он не перестал двигаться. Потом мы выбежали из переулка и стояли на улице, пока не приехали медики. И всё. Думаю, он это увидел и решил: "Я не хочу в этом участвовать. Dave уже избил меня в Лос-Анджелесе, он слишком жестокий". Потому что James получил от меня по лицу. Он пнул моего щенка».



Mustaine поведал о стычке, которая произошла между ним и James'ом:



«Я зарабатывал на жизнь продажей травы, и однажды, когда я играл на концерте, кто-то узнал, что я на сцене, и просто разбил окно. Там никого не было. Они забрали всю мою траву, и я был в ярости. Поэтому я завёл двух собак. У моего племянника была одна, у меня вторая, и я взял собаку с собой на репетицию. Она смотрела на меня, а я стоял рядом. У Ron'a был очень классный GTO, а собака положила лапы на переднюю часть машины, и James пнул её ногой. Я сказал: "Что ты только что сделал?" Собака убежала со двора в дом, а мы продолжали ругаться. И я сказал: "Лучше заткнись, или я тебе в морду дам". А потом Ron сказал: "Если ты его ударишь, сначала придётся ударить меня". А я ответил: "Не лезь в это". James сказал то же самое: "Если ты его ударишь, сначала придётся ударить меня". А я сказал: "Ладно, ты победил". И бац, я ударил James'a по лицу, а потом бросил Ron'a на его телевизор. И всё. Два удара, и всё закончилось. Lars дёргал себя за волосы и говорил: "Я не хочу, чтобы всё так закончилось". А я такой: "Знаешь что? Я уже сказал тебе, что либо я, либо James". И подобное происходило несколько раз, потому что James совершал глупости. И я сказал James'y то же самое: "Чувак, либо я, либо Lars, потому что Lars паршивец". И в конце концов меня уволили. Так что всё хорошо. Всё в порядке».



На вопрос, что он сделал после того, как его «уволили» из METALLICA, Dave ответил:



«Я отправился домой, связался с подругой и сказал ей: "Я ушёл". Она ответила: "Нет, ты не ушёл. Тебя уволили". А я ответил: "Да, меня уволили. Я ушёл. Меня уволили, неважно. Я вернулся домой. Неправильное слово. Это не меняет сути". И я старался никогда не говорить, что я ушёл, потому что хотел, чтобы люди знали, что меня несправедливо уволили и что мне было на это наплевать. Потому что MEGADETH, может быть, и не так круты, как METALLICA. Чёрт, у них самая известная песня "Enter Sandman". Послушайте группу EXCEL. Поищите их песню — я думаю, она называется "Into The Unknown". [Примечание редактора: на самом деле трек называется "Tapping Into The Emotional Void".] Она очень похожа».







